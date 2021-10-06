Kanadalı ortakla üç yılda unicorn olacak

Türkıye'nin
en büyük kurumsal yazılım şirketlerinden Etiya, Kanadalı Quebecor Media'dan stratejik bir yatırım aldı. Cirolarının yüzde 50'sinin yurtdışı satışlardan geldiğini belirten Etiya CEO'su Aslan Doğan
, "Aldığımız yatırım, global marka olmamızı hızlandıracak. Önümüzdeki üç yıl içinde bir unicorn haline geliriz" diye konuştu. Türkiye
'de firmaların fiyatlamalarında kur etkisinin hissedildiğini ancak teknoloji ve yazılım tarafında şirketlerin dünyadaki muadilleri ile aynı fiyatlamalarda olduğunu da belirten Doğan, "Bu firmalar Türkiye'de bir başarı öyküsü oluşturdu. Getir, Peak Games gibi örnekler Türkiye'deki girişimcilerin yurtdışında kendi başlarına rekabet edebileceğinin, bu yetkinliğe sahip olduklarının somut olarak gösterdi. Biz yeni yatırımımızla ilk etapta Kuzey Amerika
ve Avrupa
kıtasında büyüyeceğiz. Bulut tabanlı hizmet yazılımları (SaaS) çözümleri üzerine büyümeyi planlıyoruz. Dünyadaki tüm operatörlere gitme hedefimiz var" şeklinde konuştu. Türkiye'de teknoloji girişimlerinin finansa erişiminde engeller olduğunu vurgulayan Doğan, "Bankalardan teminat mektubu bile almakta zorluklar yaşanıyor. Yazılım firmalarına özel Teknobank
gibi bu işten anlayan bir bankacılık hizmetinin gerekli" dedi. Quebecor Media, telekom, medya, spor ve eğlence sektöründe faaliyet gösteriyor. 2020'de 3.42 milyar dolarlık bir ciroya sahip olan firmanın 10 bini aşkın çalışanı var.