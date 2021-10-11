Maden sektöründen ihracat rekoru

DÜNYADA üretimi yapılan 90 maden türünün 80'ini topraklarında bulunduran ve 650 çeşit mermer ile 150 farklı doğal taşa ev sahipliği Türkiye
, maden sektöründe ihracat rekoru kırmaya devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
öncülüğünde ekonomiye dolaylı yoldan 40 milyar dolarlık katkı yapan madencilik sektörü, sadece eylül ayında 584.3 milyon dolarlık ihracat yaptı. Böylece, geçen yılın aynı ayına göre ihracatta yaşanan değer artışı yüzde 39.1 oldu. Zengin rezervler ile sanayiye doğrudan katkı sağlayan maden sektörü, 2021'in ilk 9 ayında ise 4.38 milyar dolarlık ihracat yaptı. Madencilik sektörünün ihracat verilerini değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, "Madende ihracatımız ilk 9 ayda 4.38 milyar dolara ulaştı ki bu, geçen senenin aynı dönemiyle kıyasladığımızda 48'lik artış demektir. Muhtemelen bu artış trendi devam ederse biz yılı belki 6-6.5 milyar dolar ihracatla kapatmış olacağız" dedi.
BOR PAZARININ LİDERI
Bor madeninin Türkiye için önemine dikkat çeken Dönmez, "Boru dünyanın birçok ülkesine satıyoruz, yüzde 60-62'ler seviyesinde dünyada pazar lideriyiz. Bu sene belki de bor ihracatında Eti Maden
bir rekor kıracak. Tabi madenciliğe şöyle de bakmak gerekiyor; bugün günlük yaşamımızda kullandığımız birçok malzemenin ham maddesini üreten bir sektör. Doğrudan 138 bin insanımızı istihdam ediyoruz, dolaylı olarak baktığınızda bunun en az 4-5 katı olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.
Maden ihracatında Çin
pazarı liderliğini korudu. Çin'e yapılan ihracat, geçen yılın ilk 9 ayında 890 milyon dolarken, bu yılın aynı döneminde yüzde 45.2 artışla 1 milyar 292 milyon doları aştı.