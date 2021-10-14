Kendi elektriğini üreten fabrikalar dönemi

2050'de karbon salımını sıfırlamayı hedefleyen AB, sadece kendi topraklarında üretilen değil, başka ülkelerden aldığı ürünlerin de 'Yeşil Mutabakat'a uygunluklarını sorgulayacak. Özellikle en büyük pazarı Avrupa
olan Türk şirketlerinin sürdürülebilirlik adımlarını hızlandırmalarında fayda var. Bu kapsamda yeşil dönüşümün yerli kahramanlarından önemli bir başarı geldi. Genç mühendis Ozkan Çetin'in kurduğu CTN GROUP, çimento fabrikaları başta olmak üzere büyük tesislerin baca gazlarının doğaya salınmasını önleyerek, buradaki enerjiden elektrik enerjisini üretiyor. Yeni olan teknoloji ise bunu yaparken yeraltı sularını kullanmaması...
Baca gazının soğutma işleminde, yeraltı suyu yerine özel geliştirilen organik bir yağ kullanılıyor. Bu kazanların içine konulan yağ 25 yıl boyunca baca gazını elektriğe dönüştürüyor. Yani CTN Grup, havayı ve suyu koruyarak, kendi enerjisini üreten fabrikalar tasarlıyor. Sanko Holding
ve Sönmez Çimento
'nın tesisleri de artık bu teknolojiyi kullanıyor. CTN Makine'nin 44 yaşındaki patronu Özkan Çetin
, yeni teknolojileri ile ilgili şu bilgileri verdi: "Türkiye
'deki çimento fabrikalarında filtreleme sistemleri Çinli şirketlerin tekelinde. Sektörün tamamına onlar bu sistemi kuruyor, baca gazından elektrik üretimini sağlıyorlar. Ancak bunu yaparken gazı soğutmak için yeraltı sularını kullanıyorlar. Bu beni çok rahatsız etti. Nasıl başka bir yol bulunur diye araştırırken yolum Milano
'daki müşterimle kesişti. Burada bir şirket satın alması yaptık. Birçok uzmandan danışmanlık aldık. 2 milyon dolarlık yatırım yaptık. Avrupalı ve Türk mühendisler birlikte çalıştık. ORC teknolojisinde yeni bir sistem oluşturduk. Patent başvurumuzu da yaptık. Biz burada yeraltı suyu yerine bir yağ kullanarak baca gazını elektriğe dönüştürüyoruz. Çimento fabrikasının tüm sistemini yeniden ORC teknolojisine göre kurguluyoruz. Yeraltı suları çok kıymetli. Özellikle kuraklığın konuşulduğu bu dönemde başka bir teknoloji mümkün diye yola çıktık ve başardık. Çinlilerin teknolojisini kullanan 12 fabrikanın günlük yeraltı suyu tüketimi yaklaşık 17 bin metreküp. Bu bin 335 ailenin aylık su tüketimine eşdeğer. Kurduğumuz tesislerin geri dönüşüm süreleri 3.5 yıl. Ayrıca kapasitelere göre ortalama bir fabrikanın yüzde 30 civarında elektrik enerjisini üretebiliyor."