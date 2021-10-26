Savunma sanayinin kalbi 6. kez Konya’da atacak

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın destekleriyle düzenlenecek Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları'na Aselsan, Roketsan, Havelsan, TUSAŞ, TEI, TÜBİTAK SAGE, MKEK, ve STM gibi ana sanayi firmalarının katılım sağlayacağını söyledi.

Konya Sanayi Odası'nın düzenlediği Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları'nda sektördeki ana sanayi firmaları ile tedarikçilerin ve tedarikçi olmak isteyen firmaların bir araya geleceğine vurgu yapan Kütükcü, "Konya Sanayi Odası olarak, Konyalı firmalarımızın savunma ve havacılık sektöründeki ana sanayi firmaları ile daha fazla işbirliği geliştirebilmeleri için bugüne kadar birçok çalışma gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıllarda Konyalı tedarikçilerimizle Aselsan, Roketsan, FNSS, MKEK gibi ana sanayi firmalarına ziyaretler düzenledik. Yine düzenlediğimiz savunma sanayi zirveleri ile hem sektördeki son gelişmeleri ve yenilikleri takip ettik, hem de ana sanayi firmaları ile Konyalı firmalarımızı bir araya getirdik. Bu yıl da 18-20 Kasım tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın destekleri, Aselsan, Roketsan, Havelsan, TUSAŞ, TEI, TÜBİTAK SAGE, MKEK ve STM gibi ana sanayi firmaları ve Konyalı sanayicilerimizin katılımı ile gerçekleştireceğimiz Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları'nda, firmalarımız ürünlerini stantlarda sergileyecekler ve yeni iş bağlantıları oluşturabilecekler. Ben tüm sanayicilerimizi, sektörün paydaşlarını bu etkinliğimize davet ediyorum" dedi.

SAVUNMADA TÜRKİYE'NİN DÖRDÜNCÜ BÜYÜK İHRACATÇI ŞEHRİ

Açıklamasında Konya'nın savunma ve havacılık sektöründe yükselen bir ivmeyle yoluna devam ettiğini vurgulayan Kütükcü, "Konya'mız, bu yılın ilk 9 ayında İstanbul, Ankara ve Eskişehir'in ardından Türkiye'nin sektörde dördüncü büyük ihracatçı şehri haline geldi. Konyalı sanayicilerimiz ilk 9 ayda savunma ve havacılık sanayinde 216.7 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Konya, aynı dönemde bu dört il içerisinde sektördeki ihracatını yüzde 155 artırarak, en fazla ihracat artışı gerçekleştiren il oldu" dedi.

SEKTÖRDE YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR

Kütükcü, Konya'nın sektörde aldığı stratejik yatırımlara da değinerek sözlerini şu şekilde tamamladı: "Konya'mız savunma ve havacılık sanayinde oluşturduğu kararlılıkla son dönemde çok önemli yatırımlar almaya başladı. Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'nde üretime geçen Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası ile başlayan yatırım süreci, Türkiye Silah Test Merkezi (Konya CIP Laboratuvarı) yatırımı ile devam ediyor. İnşallah Konya Teknoloji Endüstri Bölgemize, TÜBİTAK'ın yapacağı yeni yatırımların müjdesini de önümüzdeki günlerde hep beraber almış olacağız" diye konuştu.