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Giriş Tarihi: 28.10.2021

Türk Nippon Sigorta’dan ihtiyaca uygun TSS ürünü

Türk Nippon Sigorta’dan ihtiyaca uygun TSS ürünü
TAMAMLAYICI Sağlık Sigortası ürününde Sağlığınız Bizde ve Türk Nippon Sigorta Standart TSS ile sektörde yer alan Türk Nippon Sigorta bu ürünlerle katılımcılarına ihtiyaçları doğrultusunda alternatifler sunarak, ürünlerini müşterilerinin ihtiyacına göre konumlandırmaya devam ediyor. Pandemi dönemi ile tamamlayıcı sağlık sigortası ürününe artan talep nedeni ile sigorta şirketlerin bu talebi karşılamaya yönelik aksiyonlar almaya başladıklarını ifade eden Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu "TSS ürüne artan ihtiyaç sebebi ile bu branş için sunduğumuz ürünleri kampanyalarımızla ön plana çıkarak müşterilerimize ulaşmaya ve doyurucu bilgilerle bu ürünün içeriğine dikkat çekerek müşterilerimize doğru yönlendirmeler yapmaya gayret gösteriyoruz" dedi. Türk Nippon Sigorta Standart TSS ürününden 59 yaş dahil SGK kaydı bulunan herkesin faydalanabildiğini ifade eden Dr. E. Baturalp Pamukçu "Bu ürünle, sigortalılar SGK'nın yanı sıra Türk Nippon Sigorta ile de anlaşmalı olan kuruluşlarda fark ücreti ödemiyor. Yatarak tedavi kapsamında yardımcı tıbbi malzeme giderleri ve ambulans hizmetlerini de poliçe dahilinde tutan üründe sigortalılar, diş tasarruf planı, online psikolojik destek hattı ve yılda bir defaya mahsus olmak üzere ücretsiz olarak diyetisyen hizmetinden de yararlanabiliyor. Ürünümüz aynı zamanda isteğe bağlı olarak yılda bir kez ücretsiz check-up hizmeti sunmakla birlikte, yine isteğe bağlı olarak poliçe kapsamında kritik hastalık oluşması durumunda sigortalıya limit dahilinde nakit ödeme yapılmaktadır" dedi.

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Türk Nippon Sigorta’dan ihtiyaca uygun TSS ürünü
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