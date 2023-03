600 bin konut için yol haritası hazır

11 ilde büyük yıkıma sebep olan depremin yaralarını sarmak ve depremzedeleri kalıcı konutlarına yerleştirmek için hükümetin yol haritası netleşmeye başladı. Bölgede yıkılan ve ağır hasarlı durumundaki 600 bin konutun ivedilikle yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremden etkilenen illerde şehirlerin çeperlerindeki rezerv alanlarda çalışmaya başladı. Buralarda TOKİ bünyesinde üretilecek konutların ihaleleri hızla yapılırken, temeller atılıyor. Şehir merkezlerinde ise bilim adamlarıyla çalışılıp master planlar oluşturulacak. 11 ildeki topyekun inşaa harekâtına herkes destek vermek istiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile toplantılarda inşaat malzemecileri 'fiyat sabitleme' sözü verirken, müteahhit firmaları da makine-ekipman, işçi, mühendis desteği sunacaklarını belirtti. Depremzedeler için inşa edilecek kalıcı konutların yerlerinin belirlenmesi amacıyla bilim insanlarıyla görüşmeler yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te müteahhit ve inşaat malzemesi üreticileriyle de ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirdi. Deprem bölgesinde kalıcı konutlar için, üreticisi, inşaatçısı, işçisi, mühendisi, mimarı ile hep birlikte bu süreci yürütmek zorunda olduklarını söyleyen Kurum, "Devletin gücünü bugün vatandaşa gösterme, her türlü imkânı vatandaşa verme günü. Bunu da hep birlikte yapmak zorundayız. Bunu yapacak güce ve kudrete sahibiz. El birliği içerisinde bu süreci doğru yönetmek zorundayız" dedi.Söz konusu konutların aynı anda inşa edilmesi için ciddi bir makine ekipman, kalıp, işçi, inşaat malzemeleri ve tünel kalıp ihtiyacı ortaya çıktığını söyleyen sektör temsilcileri SABAH'a yaptıkları açıklamada, "Ülkenin yüzde 15'i yıkılmış durumda, şu anda ihtiyaç duyulan her malzeme devasa rakamlara tekabül ediyor. Sektörümüzde bu konuda ciddi bilgi birikiminin yanı sıra gerekli ekipman mevcut. Biz sektör olarak bunu yapabilecek güçteyiz. Hepimiz üzerimize düşen ne varsa fazlasıyla yapmaya talibiz" mesajı verdi.Deprem bölgesinde üstyapı çalışmalarına her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını söyleyen Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, "Bu konuya sadece bina inşa etmek olarak bakmıyoruz. Bir şehri şehir yapan tüm unsurların yeniden kazandırılması gerekiyor. Dernek olarak bu konuda ciddi bir bilgi birikimine sahibiz. Şimdi bu deneyimi sahada devletimize sunma zamanı" dedi. Londra'dan, Amerika'dan alanında uzman şehir planlamacılarını bölgeye getirdiklerini söyleyen Kalyoncu, şunları kaydetti: "Bu kişilerin oluşturulacak master plana akıl koymalarını sağlıyoruz."Üzerlerinedüşeni yapmaya hazır oldukları- nı söyleyen KONUTDER Başkanı Altan Elmas, bu konuda yapılan istişare toplantılarının önemine dikkat çekti. İnşaat sektöründeki firmaların sürece destek vereceğini anlatan Elmas, "Şehirlerimizin konut stokları büyük oranda hasarlı. Şu anda enkazlar kalkıyor. Şehirlerin yeniden inşasında elimizi taşın altına sokmaya hazırız" diye konuştu.SANKOHolding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, çimento ve beton sektörü olarak 1 Şubat itibarıyla belirledikleri fiyatı sabitlediklerini söyledi. Sürece tüm sektörlerin omuz destek vermek zorunda olduğunu söyleyen Konukoğlu, şunları anlattı: "Bugün bir olma birlik olma zamanı. Bizim sektör olarak tüm ihtiyaca yanıt verecek kapasitemiz var. Gerekirse ihracattan kısar, iç pazarın ihtiyacını karşılarız. Bir sıkıntı yaşanmayacak."