700 bin kamu işçisinin toplu sözleşme süreci başladı

'TAYİNLERLE İLGİLİ TALEBİMİZİ İLETTİK'

696 ile ilgili olarak emekliliği dolanların meselesi olduğunu vurgulayan Atalay, "Onlarla ilgili de 'tamam' dediler. Yani emekliliği dolanları kanunda yollayacaklardı. Bununla ilgili yaşı ne zaman geliyorsa, kanun ne zaman olursa onlarla ilgili bir sıkıntı gözükmüyor. Ama bu tayinlerle ilgili, eş durumlarıyla ilgili talebimizi bugün bakan beye bir kere daha yeniledik. Çünkü eş durumuyla ilgili biri Bartın'da, hanımı Tekirdağ'da çalışıyor; aile huzuru açısından bu meseleye çözüm bulmak gerekiyor. Çünkü bu sürdürülebilir bir iş değil. Her gün bunlarla ilgili bize de bakanlığa da talep geliyor. Ülkeyi yönetenler özellikle sermayeye karşı emeği korumak mecburiyetinde. Bu, kamuda da gerekli, özel sektörde de gerekli. Sermaye karşısında emeği korumak mecburiyetindeler. Onun için kısa bir süre önce asgari ücret meselesi gündemden kalktı, şimdi bu mesele gündemde. Bizim asıl işimiz temsil ettiğimiz insanların hak ve menfaatlerini korumak ve onların talebini ülkeyi yönetenlere getirerek bir netice almak" dedi.