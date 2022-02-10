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Giriş Tarihi: 11.2.2022

ABD’de enflasyon 40 yılın zirvesinde

ABD’de enflasyon 40 yılın zirvesinde
ABD'da enflasyon son 40 yılın zirvesine çıktı. en Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 7.5 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşerek, Şubat 1982'den bu yana en yüksek düzeyine ulaştı. Yüzde 7.2-7.3 bandında beklenen enflasyon aylık bazda da yüzde 0.6 arttı. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0.4 olarak belirlenmişti. Açıklanan bu enflasyon verisinin önemi ise Fed'in tüm para politikası kararlarını etkiliyor olması. Amerika'da enflasyon, artan talep ve Kovid-19'un ticaret üzerindeki küresel etkisinin neden olduğu arz dengesizliği nedeniyle her ay zirveye çıkıyor. En yüksek artış, enerjide yaşandı. Akaryakıtta yüzde 40'lı rakamlar aşıldı. En yüksek artış yüzde 46.5 ile dizelde oldu. Gıdada yüzde 7, ulaştırmada ise yüzde 5.6 artış yaşandı. ABD ekonomisi geçen yıl yüzde 5.5 ile 1984'ten bu yana en güçlü büyüme oranını yakalamıştı. Girdi maliyetlerindeki hızlı artış da enflasyonu bu seviyelere taşıdı. Avrupa endeksleri dün hafif satıcılı bir seyir izlerken, ABD borsalarında ise açılışta 0.5 ile 1.2 arasında düşüşler yaşandı.

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ABD’de enflasyon 40 yılın zirvesinde
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