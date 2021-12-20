2 bin 500 yıl sonra yeniden denizle buluşacak! Efes Antik Kanal Projesi’nin ilk etabı için tarih belli oldu

Son Başbakan Binali Yıldırım'ın "35 İzmir" projesi arasında yer alan ve ülke turizmine büyük katkı sağlaması planlanan Efes Antik Kanal Projesi'nin ilk etabı 2022 yılı sonunda tamamlanıyor.
2 BİN 500 YILSONRA YENİDEN DENİZLE BULUŞACAK
UNESCO Dünya Mirası listesindeki Efes antik kentini 2 bin 500 yıl sonra yeniden denizle buluşturacak projenin ilk etabı kapsamında antik kanal girişi yeniden düzenleniyor ve tarihi dokuya uygun bir yat limanı inşa ediliyor.
1430 FORE KAZIK
Hedeflerinin 1 yıl içinde projenin ilk etabını tamamlamak olduğunu belirten
DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, şu ana kadar inşaatta 1430 fore kazıktan 785'inin çakıldığını söyledi. Efes Antik Kanal Projesi'nin ilk etabının sahilden Kuşadası-İzmir karayolu üzerindeki hattı kapsadığını anlatan Birol Çınar " Bu alana 600 metre uzunluğunda giriş kanalı ve teknelere kısa süreli konaklama imkanı sağlayacak 100 metre genişliğinde ve 250 metre uzunluğunda bir yat limanı inşa ediyoruz.Şu anda yat limanını duvarlarını ve çevresini tarihi dokuya uygun mermerlerle kaplıyoruz. Yaklaşık 2 bin metrekare alandaki kaplama çalışmalarını tamamladık." diye konuştu.
2 ETAPTAN OLUŞUYOR
Efes antik kentini yeniden denizle buluşturacak proje 2 etaptan oluşuyor. Projenin ilk etabı 600 mt uzunluğunda giriş kanalı, mendirek yapısı, yat limanı kapsıyor. İkinci etapta ise İzmir-Kuşadası Karayolu'ndan Efes Limanına kadar ki alanın temizlenecek ve tarihi dokuya uygun şekilde yeniden düzenlenecek ve teknelerin antik kente kadar gelmesi sağlanacak.
ANTİK KENTE TEKNELERLE YOLCULUK
Efes antik kenti ve limanı binlerce yıl batı ve doğu kültürlerinin kesiştiği kral yolunun başlangıç noktasında yer alıyordu Ancak 2 bin 500 yıl içerisinde Küçük Menderes ve Marnas Çayının getirdiği alüvyonlar nedeniyle antik kent, denizden 9 km uzaklaştı ve bugünkü halini aldı. Proje sayesinde 2500 yıl sonra Efes'e, özel teknelerle yeniden yolculuk yapılma şansı doğacak. Efes'e her yıl gelen turist sayısı katlanacak. Efes Türkiye'nin en önemli destinasyon merkezlerinden biri haline gelecek.