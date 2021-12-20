2 bin 500 yıl sonra yeniden denizle buluşacak! Efes Antik Kanal Projesi’nin ilk etabı için tarih belli oldu

1430 FORE KAZIK

Hedeflerinin 1 yıl içinde projenin ilk etabını tamamlamak olduğunu belirten

DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, şu ana kadar inşaatta 1430 fore kazıktan 785'inin çakıldığını söyledi. Efes Antik Kanal Projesi'nin ilk etabının sahilden Kuşadası-İzmir karayolu üzerindeki hattı kapsadığını anlatan Birol Çınar " Bu alana 600 metre uzunluğunda giriş kanalı ve teknelere kısa süreli konaklama imkanı sağlayacak 100 metre genişliğinde ve 250 metre uzunluğunda bir yat limanı inşa ediyoruz.Şu anda yat limanını duvarlarını ve çevresini tarihi dokuya uygun mermerlerle kaplıyoruz. Yaklaşık 2 bin metrekare alandaki kaplama çalışmalarını tamamladık." diye konuştu.