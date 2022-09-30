Akkök’ten 3 yılda 265 milyon TL Ar-Ge yatırımı

Akkök Holding'in kimya sektöründe faaliyet gösteren iştirakleri, "Akkök Ar-Ge Zirvesi" buluşmasında bir araya geldi. Etkinlikte Aksa Akrilik, Akkim Kimya, Akcoat, DowAksa ve Epsilon Kompozit'in Ar-Ge, inovasyon ve üretim teknolojilerindeki yatırımları ile gelecek hedefleri paylaşıldı. Etkinliğin açılış töreninde konuşan Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, Akkök grubunun Ar-Ge'ye 3 yılda 265 milyon TL yatırım yaptığını belirtti. 50 farklı ürün grubunda çalışan şirketlerin 165 patent başvurusu ve 88 tasarım tesciline sahip olduklarını dile getiren Ahmet Dördüncü, bu alandaki çalışmalarıyla Türkiye'ye inovasyon, üretim ve ihracatta güç kattıklarını söyledi.