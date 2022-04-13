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Giriş Tarihi: 13.4.2022 14:26 Son Güncelleme: 13.4.2022 14:27

AKSUNGUR hedefi başarıyla vurdu

AA
AKSUNGUR hedefi başarıyla vurdu

İnsansız Hava Aracı AKSUNGUR'dan ilk defa atılan MAM-L mühimmatı hedefi başarıyla vurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mavi Vatan 2022 Tatbikatı kapsamında, AKSUNGUR'dan ilk defa atılan MAM-L mühimmatının hedefini başarıyla vurduğunu bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mavi Vatan 2022 Tatbikatı kapsamında, Deniz Kuvvetlerimizin envanterine yeni giren Milli İnsansız Hava Aracı AKSUNGUR'dan ilk defa Milli Akıllı Mühimmat (MAM-L) atışı yapıldı. Doğu Akdeniz'de su üstü hedefi kullanılarak gerçekleştirilen atışta hedef başarıyla vuruldu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamayla birlikte hedefin vurulmasına yönelik görüntüler de paylaşıldı.

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AKSUNGUR hedefi başarıyla vurdu
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