Alman optiğini Türkler üretecek

Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermayeli ve ihracat şampiyonu optik cam markası NOVAX, Alman sektör devi ZEISS ile iş birliğine imza attı. ZEISS'in, gözlük camları ve optik mağaza ekipmanlarının Türkiye distribütörlüğünü alan NOVAX, İstanbul'daki fabrikasında kendi ürünleri yanı sıra Avrupalı partneri için de üretim yapacak. NOVAX Yönetim Kurulu Başkanı Murat Balcı, Türkiye'de optik cam sektöründe pazar liderliğine oynadıklarını belirterek, "Yalnızca ülkemizde değil hem Türkiye'deki hem de Portekiz'deki fabrikalarımızda ürettiğimiz optik camlarımızı NOVAX olarak 50 ülkeye ihraç eder hale geldik. NOVAX, dünyada Ar-Ge, inovasyon ve gelişmiş teknolojisi ile biliniyor. Alman markası ZEISS ile yaptığımız iş birliğiyle onların know-how'ından faydalanacağız. Türkiye'deki tesisimizde ZEISS için de üretim yapacağız. Bu işbirliği ile başarılarımızı daha da ileriye taşıyacağız" dedi.