Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Antalya’ya 18 günde 1.5 milyon turist geldi
Giriş Tarihi: 20.7.2023

Antalya’ya 18 günde 1.5 milyon turist geldi

Antalya’ya 18 günde 1.5 milyon turist geldi
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 1-18 Temmuz'da şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısının 1 milyon 514 bin 216 olduğunu bildirdi. Yazıcı, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Ocak-18 Temmuz'da kente hava yoluyla 7 milyon 37 bin 883 turist geldiğini hatırlatarak, Antalya'da bu yıl turizm verilerindeki artışın devam ettiğini belirtti. Vali Ersin Yazıcı, şunları kaydetti: "Kentimizi 2022'de 1 Ocak-18 Temmuz'da hava yoluyla 5 milyon 658 bin 218 turist ziyaret etmişti. Bu yılın aynı döneminde 7 milyon 37 bin 883 turist geldi ve yüzde 24 artış gerçekleşti."
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya’ya 18 günde 1.5 milyon turist geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA