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Haberler Ekonomi Haberleri Artaş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya: 2023 yılı şirketimiz için de önemli bir yıl
Giriş Tarihi: 2.2.2023 17:33 Son Güncelleme: 2.2.2023 17:43

Artaş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya: 2023 yılı şirketimiz için de önemli bir yıl

Turkuvaz Medya merkezinde gerçekleşen Türkiye Yüzyılı Zirvesi'ne katılan Artaş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Sabah.com.tr'ye açıklamalarda bulundu.

Artaş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya: 2023 yılı şirketimiz için de önemli bir yıl

Artaş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Türkiye Yüzyılı Zirvesi için, "Türkiye Yüzyılı Zirvesi ülkemiz için çok önemli. Çünkü 1923'te kurulan Cumhuriyetimizin 100. yılına gelmiş durumdayız. 100 yıl içinde ülkemizin geldiği nokta çok önemli bir noktadır. Bilimiyle, teknolojisiyle, ülkemizdeki yapılanlar olsun, bu bakımdan 1923'ten 2023'e kadar olan süre ülkemiz için çok önemli bir nokta. Hayırlısı olsun" dedi.

"2023 ŞİRKETİMİZ İÇİN DE ÖNEMLİ BİR YIL"

Çetinsaya, Artaş Grubu'nun 2023 beklentilerini ve hedeflerini açıklarken şu ifadeleri kullandı:

"2023 yılı şirketimiz için de önemli bir yıl. Biz şu anda 45 yıllık bir şirketiz. Şirketimizin hedefleri inşaat konusunda konut edinme, daha çok konut yapma ve vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak"

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Artaş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya: 2023 yılı şirketimiz için de önemli bir yıl
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