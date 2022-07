Avrupa’da kaos İstanbul’da konfor

Turizmde rekor üzerine rekor kıran Türkiye'de turistlerin giriş kapısı olan havalimanları da her gün yeni başarılara imza atıyor. Günde ortalama 1.400 uçağın iniş-kalkış yaptığı, dünyanın en büyük havalimanlarından olan İstanbul Havalimanı'nda ne check-in kuyruğu yaşanıyor, ne de valizler kayboluyor. Avrupa ve ABD'deki havalimanlarında ise tam bir kaos hakim... Pandemi sonrası havayolu şirketleri, yer hizmetleri, güvenlik personeli ve uçuş görevlileri dahil olmak üzere tüm alanlarda ciddi bir personel yetersizliği yaşayan hatta Türkiye'de yardım isteyen Avrupa'daki havalimanlarında check-in işlemleri bitmek bilmiyor. Yolcular alana en az 4 saat önce çağrılıyor. Biletleme işlemleri için uzun kuyruklara giriliyor. 4-6 saat sonra uçağına binilebiliyor. Her gün binlerce valizin kaybolduğu havalimanlarında yolculara 'Bagajsız uçun ya da kabine alın' önerisi sunuluyor.Londra, Amsterdam, Roma ve Frankfurt gibi şehirlerdeki büyük havalimanları uçuş iptalleri, uzun yolcu kuyrukları ve biriken bagajlarla uğraşırken, dünyanın birçok ülkesinde İstanbul Havalimanı örnek gösteriliyor. Turizm sezonunun yoğun yaşandığı temmuz ayında dahi operasyonlarını başarıyla yöneten İGA İstanbul Havalimanı'nın yoğun kuyruklar ya da uzun bekleme süreleri gibi olumsuzlukların yaşanmaması dikkat çekiyor. Bu ay 6 milyon yolcuya ev sahipliği yapan havalimanında yolcular check-in için ortalama 1 dakika harcadı. Avrupa'nın birçok havalimanında yolcular saatlerce bagaj beklerken İstanbul Havalimanı'nda uçak iniş yapıp kapı açıldıktan sonra ortalama 16 dakikada yolcular bagajlarını alıyor.Avrupa'daki havalimanlarında ise ciddi bir kaos yaşanıyor. Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda valizlerin gecikme ve kaybolma sorunu hâlâ çözülemiyor. Zürih Havalimanı'nda her gün 250 bagaj kayboluyor. Frankfurt Havalimanı'nda binlerce valiz üst üste yığılırken, havalimanında yönetim, seyahat edenlerden renkli ve dikkat çekici bagajlar tercih etmelerini öneriyor. Londra Heathrow Havalimanı 11 Eylül'den itibaren günlük yolcu sayısını da 100 binle sınırlandırmaya hazırlanıyor. Schiphol Havalimanı'nda da geçen haftalarda uçuşların yüzde 41.5'inde gecikme yaşandı. Köln Havalimanı'nda ise alana girmek için yolcular saatlerce kapıda bekliyor.PANDEMİ boyunca Avrupa'daki havayolu şirketleri ve havalimanlarının on binlerce çalışanı ile yollarını ayırdığını hatırlatan İGA İstanbul Havalimanı yetkilileri, "Bizler ise doğru öngörü ve stratejilerimiz, aynı zamanda hissedarlarımızın kararlılığı ve devletimizin desteği sayesinde hiçbir çalışanımızla yollarımızı ayırmadık" diyor. İGA İstanbul Havalimanı'nda 7.467 çalışan bulunuyor.YOĞUN bir turist trafiğinin yaşandığı İstanbul'un ikinci havalimanı Sabiha Gökçen'de de operasyonlar başarıyla yönetiliyor. Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü İşletmesi verilerine göre, yılın ilk 6 ayında 13 milyondan fazla yolcu ağırlayan havalimanında herhangi bir kaos ya da karmaşa yaşanmadı.AVRUPA havalimanlarına kaos yaşanırken dünyaya örnek gösterilen İGA Havalimanı'nın yetkilileri operasyonu nasıl yönettiklerini SABAH'a anlattı: "Büyük ve teknolojik bir BHS sistemi (Bagaj yükleme işlemi) kuruldu. Bagajların uzun mesafeleri hızlıca kat etmesi için ICS (Özel taşıma sistemi) teknolojisi kullanıldı. Bu teknoloji ile bagajlar daha hızlı hareket edebiliyor. Aynı zamanda yüzde 100 takip edilebiliyor. Türkiye'de ilk kez uygulanan ICS (Bagaja özel taşıma sistemi) BHS operasyon ve bakım ihtiyaçları karşılama adına daha modüler ve verimli bir çözüm sağladı. Bagaj işleme kapasitesi 28 bin 800 bagaj/saat, toplam 42 km'lik bant uzunluğu olan BHS sistemiyle yolcu bagajları 7/24 kesintisiz hizmet alıyor. BHS sistemi günlük 200 bin bagajı sorunsuz bir şekilde ayrıştırıyor. Gidiş bagajlarının sistem üzerindeki ortalama işlem süresi 12 dakikanın altında. Yer hizmet firmaları tarafından uçak altından sevk edilip, BHS'ye yüklenen gelen yolcu bagajı, 16 dakika içerisinde yolcusuna ulaştırılıyor. Temmuzda yaklaşık 5.5 milyon bagaj işlendi. 29 Ekim 2018'den beri 120 milyon bagaja hizmet verildi."