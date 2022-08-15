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Giriş Tarihi: 16.8.2022

Avrupa’nın en yoğun havalimanı İstanbul

Avrupa’nın en yoğun havalimanı İstanbul
SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) sosyal medya hesabından, geçen haftanın hava yolu trafiğine ilişkin Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verileri paylaşıldı. Buna göre İstanbul Havalimanı, 8-14 Ağustos döneminde Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında günlük ortalama bin 332 uçuşla birinci oldu. İstanbul Havalimanı'nın ardından Paris Charles de Gaulle, Amsterdam, Frankfurt ve London Heathrow havalimanları sıralandı. Türk Hava Yolları ise günlük ortalama 1.488 uçuşla en fazla uçuş düzenleyen hava yolu şirketleri arasında 3'üncü sırada yer aldı.
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Avrupa’nın en yoğun havalimanı İstanbul
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