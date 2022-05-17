Axa Sigorta’ya en teknolojik marka ödülü

AXA Sigorta, Türkiye'nin en teknolojik markalarını ödüllendiren Tech Brands Turkey'de "Sigortada En Teknolojik Marka" ödülüne layık görüldü. Bir sigorta şirketinden daha fazlası olma hedefiyle ürün ve teknolojilerini müşterilerinin çözüm ortağı olmak için geliştiren Axa Sigorta, tüketicilerin jüri olduğu değerlendirmeyle bu kategorinin kazananı seçildi. 2020 yılında daha yoğun ve kapsamlı bir bilgi dönüşüm programını başlatan Axa Sigorta, teknolojiyi doğru yerde ve zamanda kullanma prensibiyle kendi içinde değişime ve yeniliklere gidiyor. Teknoloji, iş yapış şekli ve kültürü kapsayan üç temel eksende başlatılan bu dönüşümle, 26 alt projede hızlı bir yenilenme başlatan şirket, izleme ve güvenlik sistemlerini yeniliyor, genel mimarisini derinlemesine gözden geçirip iyileştiriyor, yeni kontrol nokta, araç ve mekanizmaları ekliyor. Axa Sigorta Bilgi Teknolojileri ve İnovasyon Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Ege Örer, "Axa Sigorta olarak bir sigorta şirketinden daha fazlası sunmayı, bir çözüm ortağı olmayı hedefledik. Bu hedef doğrultusunda attığımız adımlarla müşterilerimizin gözünde en teknolojik sigorta şirketi olarak değerlendirilmemiz ve bunun ödüllendirmesi tüm Axa çalışanları için çok büyük bir gurur kaynağı. Axa Grubu içerisinde faaliyet gösterdiğimiz 57 ülke arasında veri kalite ve olgunluğunda ilk üçte yer almamız, doğru ve çeşitli veri ile müşteriyi tanıma, doğru analiz etme, doğru fiyatlama ve doğru hasar yönetimini de beraberinde getiriyor. Günün gerekliliklerini ve işimizin geleceğini de gözeterek Axa Sigorta'nın en güçlü kasının bilgi teknolojileri altyapısı olması gerektiğinden yola çıktık ve "Güçlü BT, güçlü şirket" söylemini hep aklımızda tuttuk. Rekabetçi avantaj anlamında da değerli olan bu teknolojik gücün sonucu olarak acenteler ve diğer dağıtım kanallarından ürünlerimizi satın alan müşterilerimizin Axa Sigorta'ya olan memnuniyetini dile getirmesi bile bizim için en büyük ödül ve yatırımlarımızın ne kadar yerinde olduğunun en değerli göstergesi" dedi.