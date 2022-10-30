Aynı hataya düşmedik rahat uyuyun

Devrim'ihayata geçiren 23 mühendisin ne yazık ki bugün hiç biri hayatta değil. Ancak SABAH, devrim mühendislerini ölmeden önce bularak en son röportaj yapan gazete olmuştu. O isimlerden biri olan ve 93 yaşında vefat eden Hamdi Tahıllıoğlu, son röportajında "Türkiye yerli otomobilini üretirse gözüm açık gitmem" demişti. Vefaatından önce yerli otomobil heyecanına ortak olan Tahıllıoğlu, şunları söylemişti: "Bugün aynı hataya düşülmesin. Gene sabote edenler olacak biliyorum. Ölmeden yerli otomobili görürsem bu benim için ömrümün mükâfatı olacak." Devrim'in 29 Ekim törenlerinde teklemesi ile ilgili de konuşan Tahıllıoğlu, konunun basit bir benzin koymama hikâyesi olmadığını vurgulayarak projeye o tarihlerde de büyük bir muhalefetin söz konusu olduğunu belirtmişti. Avrupa'nın bu projeye çok karşı olduğunu anlatan Tahillıoğlu,"Bunu her zaman hissettik. Sayısız sorunla mücadele etmek zorunda kaldık" demişti.Devrim mühendislerinden bir diğer önemli isim ise Mehmet Noker'di. Ankara Tren Fabrikası Müdürlüğü de yapan Noker, 2011'de 94 yaşında vefat etti. Kızı Canan Erk babasının Devrim sürecine en yakından şahitlik etmiş bir isim. O tarihte 15 yaşında olan Erk, bugün yaşananlara çok daha duygusal olarak baktığını söyledi. Erk, "Babam da bu projede çalıştığı için hep çok mutlu olduğunu söylerdi" dedi.2016 yılında son vefat eden mühendislerden Kemalettin Vardar da şu açıklamaları yapmıştı: "Benzin hikâyesi tam bir yürek acısıdır. Kimse o arabanın stop etme nedenini araştırmadı. Bu hadise araştırılmadığı için kenarda hazır bekleyen güçler adeta el ovuşturdular."