Bakan Ersoy yıl sonu hedefini açıkladı: 50 milyon turist, 44 milyar dolar gelir

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 2022 yılı sonu itibarıyla toplamda 50 milyon turist, 44 milyar dolar gelir hedefiyle yola devam edildiğini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da Alman medya kuruluşlarının organize ettiği ve Almanca konuşulan turizm için önde gelen uzmanların katıldığı FVW Travel Talk Kongresi'nin açılış programına katıldı. Lara'da beş yıldızlı bir otelde düzenlenen kongreye Alman turizm sektörü temsilcilerinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ile çok sayıda turizmci katıldı.

KONUŞMASINI ALMANCA YAPTI

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, programdaki konuşmasını Almanca yaptı. Türkiye'nin Avrupa'da en köklü ilişkilere sahip olduğu ülkelerin başında Almanya'nın geldiğini belirten Bakan Ersoy, aynı zamanda en önemli turizm pazarlarından biri olduğunu da kaydetti. Ersoy, "Almanya'daki iş ortaklarımızla bugüne dek yaptığımız tüm iş birlikleri iki taraf için de önemli kazanımlarla sonuçlandı. Siz değerli tur operatörleriyle gerçekleştirdiğimiz bu toplantımızın da benzer şekilde verimli ve olumlu geçeceğine inanıyorum" dedi.

ALMANYA 4.5 MİLYON TURİSTLE BİRİNCİ SIRADA

Yılın dokuz aylık rakamlarında Alman ziyaretçilerin, önceki yıllarda olduğu gibi ilk sırayı başka ülkelere kaptırmadığını gördüklerini söyleyen Ersoy, "Ocak-eylül döneminde 4,5 milyondan fazla Alman ziyaretçiyi ülkemizde ağırladık. Bu rakamla Almanya, Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yüzde 13,1'lik oranla birinci sırada. Bu başarılar rastlantısal değil. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, ülkemizin turizm potansiyelini en iyi şekilde ortaya çıkarmak, 'sürdürülebilir bir turizm modeli' oluşturarak tarihi değerlerimizin ve doğamızın geleceğini korumak ve uluslararası sahnede destinasyonlarımızı en iyi şekilde tanıtmak için çok yönlü projelere imza atıyoruz" dedi.

TANITIM İÇİN 4 BİN 500 UZMAN AĞIRLANDI

2019'da kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA), esnek yapısı, hızlı karar alıp uygulama kabiliyeti ve uzman kadrosuyla Almanya'nın da aralarında bulunduğu 200'den fazla ülkede Türkiye'nin tanıtımını yaptığını anlatan Bakan Ersoy, şu an 10 tanıtım filminin 200 ülkenin dijital kanalları, global veya ulusal TV kanallarında izleyiciyle buluştuğunu söyledi. TGA'nın, PR alanında da son derece kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü belirten Ersoy, 2022 yılında bugüne dek 79 ülkeden basın mensubu, kanaat önderi ve tur operatörü olmak 4 bin 500'e yakın kişinin Türkiye'de misafir edildiğini, yıl sonuna kadar bu sayıyı 6 bine çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.