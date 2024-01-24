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Giriş Tarihi: 24.1.2024 14:14 Son Güncelleme: 24.1.2024 14:14

Bakan Işıkhan: Enflasyon dizginlendikçe elde ettiğimiz geliri tüm vatandaşlarımıza harcayacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan refahı artırmaya gayret ettiklerini belirterek, SGK ve Bağ-Kur emeklilerine zam oranının yüzde 49,25 olduğunu tüm emeklilerin zam oranının eşitlendiğini açıkladı. Bakan Işıkhan, "Enflasyon dizginlendikçe biz elde ettiğimiz geliri de, refahı da tüm vatandaşlarımıza, çalışanlarımıza harcayacağız” dedi.

İHA
Bakan Işıkhan: Enflasyon dizginlendikçe elde ettiğimiz geliri tüm vatandaşlarımıza harcayacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Ankara ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısının ardından açıklamada bulundu. İlçe belediye başkan adaylarına başarılar dileyen Bakan Işıkhan, "Allah yardımcıları olsun. AK Parti belediyeciliği ile inşallah 31 Mart'ta büyük bir zafer elde edeceğiz" dedi.

Bakan Işıkhan, SGK ve Bağ-Kur emeklilerine zam oranının yüzde 49,25 olduğunu belirterek, tüm emeklilerin zam oranının eşitlendiğini söyledi.

Bakan Işıkhan, "Cumhurbaşkanımızın talimatı ile açıkladım. Bir araya geldik, memur emeklileri ile eşitlemeye gayret ettik. Eşitlenmiş durumda. Bu durum bizim için çok önemliydi. Bildiğiniz gibi aslında refahı artırmaya gayret ediyoruz. Enflasyon dizginlendikçe biz elde ettiğimiz geliri de, refahı da tüm vatandaşlarımıza, çalışanlarımıza harcayacağız. Bu memleket bizim. Bu hizmetleri de emeklilerimize sunacağız" diye konuştu.

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Bakan Işıkhan: Enflasyon dizginlendikçe elde ettiğimiz geliri tüm vatandaşlarımıza harcayacağız
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