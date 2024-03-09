Bakan Kacır: Avrupa’da birinci olan Türk sanayisini inşa ettik

Çeşitli programlara katılmak üzere Giresun'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Giresun Ticaret Borsası Gıda Araştırma ve Test/Analiz Merkezi'nin (GATAM) açılış törenine katıldı. Törende, Bakan Kacır'ın yanı sıra Giresun milletvekilleri Ali Temür ile Nazım Elmas, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can ve çok sayıda kişi yer aldı. Burada konuşan Bakan Kacır, Avrupa Birliği (AB) ile ortak finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücüsü olduğu 'Rekabetçi Sektörler Programı' kapsamında desteklenen tesisin ülkeye hayırlar getirmesini temenni etti.

'GIDA ENDÜSTRİSİ STRATEJİK BİR SEKTÖR OLARAK ÖNE ÇIKIYOR'

Dünya nüfusunun 2050 yılında 10 milyara ulaşmasının öngörülmesi nedeni ile gıda sektörünün stratejik bir sektör olarak öne çıktığını belirten Kacır, "Nüfus artışının yanı sıra; iklim krizi, pandemi, küresel göç hareketleri ve bölgesel savaşlar nedeniyle gıda endüstrisi stratejik bir sektör olarak öne çıkıyor. Stratejik önemi her geçen gün artan gıda sanayimiz, 26,5 milyar dolar ile ihracatımızda en önemli kalemlerden biri. Bu stratejik sektörde, uluslararası arenada rekabet gücümüzü korumak ve ihracat odaklı büyümemizi sürdürmek istiyorsak, bizler için katma değerli ve teknoloji odaklı üretimi tercih etmek zorundayız. Bu nedenle Millî Teknoloji Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda, her alanda olduğu gibi gıda sektöründe de Ar-Ge odaklı üretimi önceliklendiriyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK GIDA İNOVASYON MERKEZİNİ KURDUK'

Teknoloji geliştirme altyapısını büyütmeye devam ettiklerini kaydeden Kacır, "Gıda sektörümüzün teknoloji ve inovasyon odaklı dönüşümüne öncülük eden 57 Ar-Ge merkezi ve teknoparklarımız bünyesinde 612 teknoloji girişimine destek sunuyoruz. TÜBİTAK akademi, bilim insanı ve özel sektör Ar-Ge destek programları kapsamında son 22 yılda gıda alanında yürütülen 3 bin 26 projeye ve bu alanda araştırma gerçekleştiren bin 548 bilim insanı ve gencimize 11 milyar liradan fazla destek sağladık. TÜBİTAK öncülüğünde, Türkiye'nin en büyük gıda Ar-Ge ve inovasyon projesi INNOFOOD ile Gıda İnovasyon Merkezi ve Türkiye Gıda İnovasyon Platformu'nu (TÜGİP) kurduk. Gıda İnovasyon Merkezi'mizi, gıda ve içecek sektörünün çözüm ortağı olarak faaliyete geçirdik. Yine bu proje kapsamında ülkemizin dört bir yanında kurduğumuz altyapılarla gıda ve içecek sektöründe hizmet veren KOBİ'lerin; ürün kalitesini ve güvenliğini iyileştirmelerine imkân sağlıyoruz. Ayrıca firmalarımızın Ar-Ge temelli ürün/üretim teknolojisi geliştirmelerini destekleyerek Türk gıda sanayinin ulusal ve uluslararası pazarda rekabet gücünü artırıyoruz" ifadelerinde bulundu.

'FINDIKTA REKABET GÜCÜNÜ KORUMAK İÇİN YENİ ALTYAPILAR KURUYORUZ'

Bakan Kacır, fındığın Türkiye'nin tarım alanındaki en önemli üretim ve ihracat kalemlerinden olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Dünya fındık üretiminde lider konumda olan ülkemizin geçen yıl fındık ihracatı 1,8 milyar doları aştı. Karadeniz'imizin, Giresun'umuzun kalkınmasında önemli rol üstlenen ve bölgemizin kültürüne damga vuran fındığın üretiminde ülkemizin rekabet gücünü korumak ve daha fazla katma değer oluşturmak için yeni altyapılar kuruyoruz. 2,7 milyon avro bütçe ile hayata geçirdiğimiz Giresun Gıda Araştırma Test ve Analiz Merkezimizde kurulan altyapı sayesinde, aflatoksin gibi ileri seviye tetkikler ve mikrobiyolojik analizlerin yanı sıra, bölgede daha önce yapılamayan ağır metal ve pestisit testlerini işletmelerimizin hizmetine sunuyoruz. Fındık üretiminin ve gıda sanayimizin sürdürülebilir büyümesini destekleyecek, uluslararası pazarlarda Türk fındığının rekabet gücünü artıracak bu merkezle beraber fındık üreticilerimiz için önemli bir yatırımı daha gerçekleştiriyoruz. Kurulum çalışmaları devam eden günlük 1500 kilogram fındık kurutma kapasiteli 'Pilot Ölçekli Mobil Fındık Kurutma Sistemi' ile de hasat sezonundaki yağışlardan dolayı fındık üreticilerimizin ürünlerinin en az düzeyde zarar görmesini sağlayacağız."

Konuşmasının devamında tesisin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Bakan Kacır, daha sonra protokol mensupları ile birlikte tesisin açılış kurdelesini kesiti.

'AVRUPA'DA BİRİNCİ OLAN TÜRK SANAYİSİNİ İNŞA ETTİK'

Bakan Mehmet Fatih Kacır, buradaki törenin ardından Giresun Teknopark, Organize Sanayi Bölgesi Fabrika Açılış ve Temel Atma törenlerine katıldı. Bulancak Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Bakan Kacır, dünyada; savaşların, salgınların, ekonomik ile jeopolitik krizlerin küresel dengeleri kökten değiştirdiğini ve ticaret kurallarının yeniden yazıldığı çalkantılı ve zorlu bir dönemden geçildiğini söyledi. Bakın Kacır, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 22 yılda oluşturduğumuz siyasi istikrar iklimi, rekabetçi, sürdürülebilir sanayi ve üretim altyapısı, güçlü Ar-Ge ve inovasyon ekosistemiyle sayısız vizyon projeye imza attık. Başkalarının hayal bile edemeyeceği asırlık projeleri çeyrek asra sığdırarak ülkemizin tarihine ve talihine yeni bir istikamet kazandırdık. Askerî insansız hava aracı üretiminde dünyada lider, ticari araç, güneş paneli, beyaz eşya, çimento üretiminde Avrupa'da birinci olan Türk sanayisini inşa ettik. Kurduğumuz bu altyapının neticelerini görüyor, meyvelerini alıyoruz. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat ekseninde büyümemizi kesintisiz sürdürerek kişi başına düşen millî gelirimizi 13 bin 110 dolara, millî gelirimizi ise 1 trilyon 118 milyar dolara çıkardık. Küresel tedarik zincirlerinde ve enerji arzında yaşanan kırılmalara, yaşadığımız deprem felaketlerine rağmen 255,8 milyar dolarla ihracatımızda tarihi bir rekora imza attık. Girişimcilik ekosistemimiz milyar dolar değerlemeyi aşan 7 Türk teknoloji girişimi çıkardı ve bunların 6'sı Ar-Ge teşviklerimizle başarıya ulaştı. Savunma sanayinde ülkemizi liderliğe taşıyan yeni nesil endüstri politikasını sivil alana taşıyarak yeni nesil elektrikli ve akıllı millî otomobilimiz Togg'u başarıyla yollara çıkardık. 60 yıl öncesinin devrim otomobili hayalini devrin otomobilini üreterek gerçeğe dönüştürdük. Astronotumuz Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna 85 milyon vatandaşımızla birlikte tanıklık ettik. 'Türkiye Yüzyılı'nda da yeşil ve dijital dönüşümü hızlandıracak, ülkemizi küresel düzeyde ileri teknoloji üretim merkezi haline getirecek, bilgi temelli dijital ekonomiyi büyütecek, yenilikçi ve girişimci insan kaynağımızı güçlendirecek adımları atmaya devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından Bakan Kacır ve protokol, açılış kurdelelerini kesti.