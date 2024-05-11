Bakan Özhaseki: TOKİ’nin yaptığı konutlardan bir tanesi bile yıkılmadı

"BAŞLADIĞIMIZ KONUT SAYISI 400 BİN CİVARINDA"

TOKİ'nin deprem bölgesinde büyük bir görev üstlendiğini anlatan Özhaseki, şöyle devam etti:

"TOKİ buradaki nezih konutlar gibi deprem bölgesinde de binlerce konuta başladı. Bakanlığımıza bağlı olan yapı işlerinde köy konutlarını yapıyoruz, Emlak Konut da aynı şekilde deprem konutları yapmaya devam ediyor. Şu anda neredeyse başladığımız konut sayısı 400 bin civarında. Buradaki hak sahipleri haklarını alıncaya kadar bizler o bölgelerde olmaya devam edeceğiz. 1240 yerde şantiyemiz var, 4 bin 333 köyde çelik karkaslı köy evleri yapıyoruz. Eskiden TOKİ denildiği zaman biraz entel, dantel geçinenler TOKİ'nin evlerine yukarıdan bakarlar, kekremsi bir vaziyette karşılarlar, biraz istihza ile de 'TOKİ konutları mı, ne olacak' gibi de konuşurlardı. Deprem geçti, 1 milyon 300 bin deprem bölgesi dahil olmak üzere TOKİ'nin yaptığı konutlardan bir tanesi bile yıkılmadı. Az hasarlı bir TOKİ evi yok, orta hasarlı, ağır hasarlı değil, az hasarlısı bile yok. Hamdolsun yaptığımız işi iyi yapıyoruz."

Kayseri'nin hayırseverliğine değinen Özhaseki, her gittiği yerde kentin hayırsever yönünü örnek gösterdiğini, Kayseri'nin tarihte hayır yapanların eserleriyle anılmaya devam ettiğini dile getirdi.

Özhaseki, AK Parti iktidarında Türkiye'de birçok alanda devrim niteliğinde işler yapıldığını, özellikle altyapı, sağlık, ulaşım ve eğitimde övünülecek işlerin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da parka adı verilen İsmail Hakkı Durusu'nun, Bandırma Vapuru'nun kaptanı olduğunu, ismini bu parkta yaşatacaklarını belirtti.

Bölgede bulunan TOKİ konutları için Bakan Özhaseki'ye teşekkür eden Çolakbayrakdar, az katlı binaların yer aldığı bölgenin beğeni topladığını dile getirdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı'nın da konuşma yaptığı programda hayırsever ailelere çiçek ve plaket takdim edildi, açılış kurdelesi kesildi.