Bakan Uraloğlu ’Çok önemli bir adım atıyoruz’ diyerek açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ülkemizin ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 250 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik. 2053 yılına kadar 195 milyarlık daha yatırım yapmayı planlıyoruz. Çünkü ulaşım ve iletişim yatırımlarını; kesintisiz kalkınmanın, rekabetçi bir ekonominin, sosyal etkileşimin, sürdürülebilir şehirciliğin ve refahın temeli olarak görüyoruz" dedi.



Bakan Uraloğlu, geldiği memleketi Trabzon'da, Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenip, bakanlığın sektörel operasyonel programında yer alan 'Trabzon Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi'nin açılış törenine katıldı. Törende; Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Yılmaz Büyükaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AB Dış İlişkiler Müdürlüğü Temsilcisi Burak Aykan, AB Delegasyonu Mali İşbirliği Bölüm Başkanı Odoardo Como da yer aldı.



'TÜRKİYE'MİZİN GELECEK VİZYONUNU ŞEKİLLENDİRİYORUZ'



Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, ülkede ulaşım ve haberleşme altyapısına ciddi yatırımlar yaptıklarını belirtti. Uraloğlu, "Ulaşım, haberleşme ve şehircilik alanında gerçekleştirilen yatırımlarla çehresi aydınlanan Türkiye'mizin gelecek vizyonunu; dünyanın nabzını tutarak, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek ve daima entegrasyonu merkeze koyarak şekillendiriyoruz. 'Türkiye Yüzyılı'nda, insan ve çevre odaklı, akıllı ve güvenli entegre ulaştırma sistemleri ve hızlı iletişim ağlarıyla, dünyada öncü olmak vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü ulaşım ve iletişim yatırımlarını; kesintisiz kalkınmanın, rekabetçi bir ekonominin, sosyal etkileşimin, sürdürülebilir şehirciliğin ve refahın temeli olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde son 22 yıla 100 yıllık işler sığdırdık. Ülkemizin ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 250 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik. 2053 yılına kadar 195 milyarlık daha yatırım yapmayı planlıyoruz" dedi.



'DEV PROJELERİ BİRBİRİ ARDINA HAYATA GEÇİRDİK'



Önemli projeleri hayata geçirdiklerini aktaran Uraloğlu, "Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi, 1915 Çanakkale Köprüleri, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara otoyolları gibi dev projeleri birbiri ardına hayata geçirdik. Yüksek standartlı, bölünmüş yollarla ülkemizin her noktasını hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde erişim sağlar hale getirdik. 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol ağımızı 29 bin 373 kilometreye, bin 714 kilometre olan otoyol ağımızı ise 3 bin 726 kilometreye yükselttik. 10 bin 948 kilometre olan demir yolu ağımızı 14 bin 165 kilometreye yükselttik. Ülkemizi sıfırdan hızlı trenle buluşturarak 2 bin 251 kilometre hızlı tren ağı inşa ettik. 2002'den bu yana aktif havalimanı sayımızı 26'dan 57'ye ve terminal kapasitemizi 55 milyon yolcudan 337,5 milyon yolcuya çıkarttık. Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken uçuş ağımıza 283 yeni nokta ekleyerek 343 noktaya yükselttik. Denizcilik alanında 152 olan uluslararası liman sayımızı 190'a, 37 olan tersane sayımız 85'e, 8 bin 500 olan yat bağlama kapasitemizi de 25 binin üzerine çıkardık" diye konuştu.



'ULAŞIM PLANLARININ HAZIRLANMASINA ÇOK ÖNEM VERİYORUZ'



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yaşam kalitesini yükseltecek yatırımların sürdürüleceğini kaydeden Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güçlü, modern, sağlam altyapı ve üstyapı temelinde 'Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edecek, milletimizin hayat kalitesini devamlı yükselteceğiz. Artan nüfus oranları da artık geleneksel yaklaşımların dışında, sürdürülebilir politika ve projelerle, ileri teknolojileri içeren çözüm arayışlarını zorunlu kılıyor. Bugün hem ülkemizde hem de dünyada birçok şehrin dijital dönüşüm sürecinden geçtiğini ve bu değişeme adapte olmayı çalıştığını görüyoruz. Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak uluslararası ve ulusal ulaşım sistemimizdeki yatırımlarımızın yanında kent içi ulaşım sistemlerinin inşa edilmesi ve geliştirilmesi amacıyla da şehirlerimize birçok destek sağladık, sağlamaya da devam ediyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Düzce ve Trabzon başta olmak üzere birçok şehrimizde 'Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planları'nı hazırlamaya ve ulusal ulaşım sistemimizle entegre etmeye başladık Ulaşım planlarının hazırlanmasına çok önem veriyoruz. Bu programlar dahilinde olmayan şehirlerimizi de içine alacak yeni projeleri hayata geçirmek için Avrupa Birliği ile çalışmalar yürütüyor, büyük ve güçlü Türkiye'nin her noktasında ulaşım ve haberleşme alanlarında dünya ölçeğinde projeleri hayata geçiriyoruz."



'ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM ATIYORUZ'



Trabzon Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi ile Trabzon'u daha yeşil, çevreci, erişilebilir bir şehir haline getirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Uraloğlu, "Türkiye, ulaştırma alanında AB müktesebatıyla uyumlu, yüksek standart ve kuralları uygulama çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Ülkemizin Avrupa Birliği'ne adaylık sürecinde, 2002 yılından bu yana devam eden Türkiye-Avrupa Birliği Mali İşbirliği bu çalışmaları ulaştırmanın her sektöründe desteklemekte ve hızlandırmaktadır. Bu kapsamda Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı, Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı Köseköy-Gebze Kesimi, Irmak-Karabük-Zonguldak ve Samsun-Kalın Demiryolu Hatları projelerinde olduğu gibi kamu kaynaklarına AB hibelerini ekliyoruz. Bu kapsamda, Trabzon Belediyesi'nden başka, Kocaeli, Ankara, Düzce, İstanbul ve İzmir belediyeleri ile Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım projeleri yapıyoruz ve bu kentlerimiz için 16,3 milyon avro hizmet alım sözleşmesi imzaladık. Trabzon, sürdürülebilir kentsel ulaşım planı projesi için hayata geçireceğim yatırım yaklaşık 2 milyon avrodur. Bunun yanı sıra, sürdürülebilir kentsel ulaşım kapsamında; Trabzon Büyükşehir Belediyemiz için 1,7 milyon avro tutarında bisiklet yolu yapım işinin, 2,2 milyon avro tutarında ise tedarik alımı projelerimizin yapılması amacıyla da bütçemizi tahsis ettik. En kısa zamanda bu projelerimizi de hayata geçireceğiz. Bu projeyi hayata geçirerek Trabzon'u daha yeşil, daha çevreci, daha erişilebilir bir şehir haline getirecek ve kentimizin trafik güvenliğini arttıracak çok önemli bir adım atıyoruz" dedi.