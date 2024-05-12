Bakan Uraloğlu: Malatya’ya bundan sonra da desteklerimiz olacak

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, beraberindeki heyet ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyarete Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, İhsan Koca, İlçe Belediye Başkanları, AK Parti ve MHP İl Başkanları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ile kalabalık bir heyet katıldı.

"Malatya güzel hizmetler yapıldı"

Malatya'da gerekirse takviyeler yapılarak mevcut yollarda gerekli çalışmaların yapılarak şehrin gündeminden çıkarılması gerektiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu ise yaptığı konuşmada, "Sanayi ve gelişme anlamında Malatya'da güzel hizmetler yapıldı, güzel bir seviyeye gelindi. Malatya'nın Rahmetli Özal'la başlayan bir tırmanışı var. Malatya'nın bu duruşu bizim için kıymetli. Seçimlerde Belediye'yi Türkiye konjektörüne göre iyi bir oranla almış olmamız beni mutlu etmektedir. Malatya'ya bundan sonra da desteklerimiz olacak. Sami Başkanımız seçildi geldi yeni bir heyecan, şehirciliği de bilen bir Başkan. İnşallah Malatya'ya güzel hizmetler yapacaktır" şeklinde konuştu.

"Hatay'dan sonra en fazla hasar illerden biri Malatya'dır"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu Malatya'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Er, "Malatya 6 Şubat depremlerinde Hatay'dan sonra en fazla hasar illerden biri. Güçlü bir devletimiz var. Malatya'nın üzerinden hiçbir zaman elini çekmedi. Malatya'mıza sürekli hizmet etmenin çabası içerisinde bunun bilincindeyiz. Depremle birlikte ulaşım altyapısında büyük hasarlar oldu. Valilik'te yapmış olduğumuz toplantıda Malatya'ya dair yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgiler aktarıldı. Daha önceki ziyaretlerimde sizlere Malatya'daki yol ağları ile ilgili bilgiler de aktarmıştım." dedi.

Başkan Er konuşmasının akabinde Malatya'da karayolları ve belediye uhdesinde bulunan yol ağları ile ilgili olarak Bakan Uraloğlu'na bir sunum gerçekleştirdi.