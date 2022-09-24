Bakan Varank: Gaziantep’te kendi girişimini kurmak isteyenlere destek vereceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak kalkınma ajansıyla buraya destek vermeye çalıştıklarını dile getiren Varank, "Böyle güzel bir işe destek verdiğimiz için çok memnunuz. İnşallah burada Gaziantep Büyükşehir Belediyesi akıllı şehirciliğin en güzel uygulamalarını hayata geçirecek." dedi.

Huzurlu, verimli, başarılı bir Gaziantep'in bu merkezden yönetileceğini dile getiren Varank, "Şoförlerin uygulamasının denetlenmesinden şehir trafiğinin doğru yönetilmesine, yoğunluğun doğru şekilde şehirde yönetilmesine kadar bütün uygulamalar inşallah buradan yönetilecek." ifadelerini kullandı.