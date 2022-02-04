Bakan Varank: Genç istihdamı konusunda 2022 ve 2023 yıllarını ajanslar için ’odak alan’ olarak belirledik





SOYLU: HANGİ ÜLKENİN İSTİHBARATI PYD'YE OPERASYONU BİLDİRDİ?



Soylu, yerli otomobil ve uçak gibi projelere bir kesimin dudak büktüğünü söyleyerek "Doğudaki havalimanı inşaatlarımıza, baraj inşaatlarımıza, yol şantiyelerimize saldıran, mühendislerimizi, işçilerimizi katleden PKK terör örgütü asla bu eylemlerden dolayı batıdan bir tepki görmemiştir. Silah ve para destekleri bile bir an olsun kesilmedi. Acaba hangi ülkenin istihbaratı son yaptığımız, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı operasyonu PYD'ye bildirmiş olsun? Türkiye bir mucizeyi gerçekleştirmektedir. Ve bu işlerin sahipleri de aziz milletimiz ve bu salonda olan ve bu salondakilere benzeyen insanlardır. Ve bu mucizeyi biz gerçekleştireceğiz. Allah nasip edecek. Üzerimize bir tek vesayet kalmıştır. O da ekonomik vesayettir. Bütün vesayetleri, kimliğimize, değerlerimize, demokrasimize, siyasetimize, sistemimize yönelik bütün vesayetleri tek tek ortadan kaldıran bir başarının içerisindeyiz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından TÜBİTAK ile Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalandı.