Bakan Varank: Teknoloji yarışmalarıyla bir heyecan oluşturmaya çalışıyoruz

"20 YILDIR TÜRKİYE'YE BİR TEKNOLOJİDE ÇAĞ ATLATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Varank, Aksaray'daki etkinlikte lise ve üniversite öğrencilerinin geliştirdiği roketlerin yarıştığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin teknoloji ve bilimde geldiği noktadan memnunuz. Oluşturduğumuz heyecandan memnunuz. Bugün Anadolu'nun en ücra köşesindeki liselerimizde öğrencilerimiz, 'beraber nasıl çalışma yapabiliriz, takım çalışmasıyla bir roket geliştirebiliriz' diye takımlarını kurup, roketlerini tasarlayıp, üretip burada ROKETSAN'ın destekleriyle bu yarışmayı yapıyorlar. Biraz önce öğrencilerimizin heyecanlarına eşlik ettik, 5-10 bin fite roketlerini nasıl ulaştırdıklarını gördük. İnşallah biz TEKNOFEST'e bu heyecanı ve coşkuyu yaşatmaya devam edeceğiz. En önemli yatırımın insana yapılan yatırım olduğunun bilincinde olan bir iktidar olarak 20 yıldır Türkiye'ye teknolojide çağ atlatmaya çalışıyoruz. Bu yarışmalarda elde ettiğimiz başarılar bizi çok memnun ediyor. Daha önce bu yarışmalara katılmış gençlerimiz şu anda ROKETSAN'da Türkiye'nin savunma sanayisinde en önemli projelerde çalışıyorlar."