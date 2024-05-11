Bakan Yumaklı: 2023’te 212 ülkeye tarım ürünü ihraç ettik

"31 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT GELİRİ ELDE ETTİK"

Yumaklı, Türkiye'nin, yaklaşık 9 trilyon dolarlık ticaret hacminin oluştuğu bir coğrafyada bulunduğuna, Doğu Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika bölgelerindeki en büyük tarımsal ürün ihracatçısı ülkelerden olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin geçen yıl 212 ülke ve bölgeye 2 bin 200 çeşit tarım ürünü ihraç ederek yaklaşık 31 milyar dolarlık ihracat geliri elde ettiğini aktaran Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bunlar sizlerin başarınız. Bu tecrübeyi daha da etkin kullanmak gerekiyor. Bakanlık olarak bizler çok farklı vesilelerle sektörün farklı unsurlarıyla bir araya geliyoruz. Özellikle 9 farklı ülkeye tarım müşavirleri atadık. Ancak bu arkadaşlarımız sadece o ülkelerden sorumlu değil. Onlara hinterlantlar belirledik. Tarım müşavirleri başta olmak üzere Bakanlığın bütün birimleri ihracatçıların hizmeti için hazır. Elbette hububat, baklagiller ve yağlı tohumlu bitkiler sektöründe bizlere düşen önemli sorumlulukların farkındayız. Sektördeki gelişmeleri doğru bir şekilde analiz etmeye, etkin politika ve strateji belirlemeye çalışıyoruz."