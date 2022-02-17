Balıkesir’de Türk sanayisinin ilk yeşil hidrojen tesisi kuruluyor

Balıkesir'de kurulması planlanan Türkiye'nin ilk yeşil hidrojen tesisi için iş birliği protokolü imzalandı.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı'ndan (GMKA) yapılan açıklamaya göre, "Yeşil Hidrojen Tesisi" için hazırlanan iş birliği protokolüne imzalar, GMKA, Enerjisa Üretim, Eti Maden, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve Aspilsan Enerji yetkilileri tarafından atıldı.

İş birliği protokolü kapsamında yüzde 100 enerji dönüşümünü sağlama yolunda mevcut teknolojilerle karbon salımının düşürülmesinde fosil yakıtlar yerine ikame edilebilecek en büyük potansiyele sahip alternatif enerji kaynağı yeşil hidrojenin, Enerjisa Üretim'e ait Bandırma Enerji Üssü'nde üretimi ve kullanımı için start verildi.

Açıklamada, törende yaptığı konuşmaya yer verilen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, projeyi sahiplenen tüm kuruluşlara teşekkür etti.

İş birliklerini ve bir araya gelme kültürünü çok önemsediklerini kaydeden Dönmez, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kamuda oluşan bu birikimi özel sektör ile birlikte kullanmamız, buralardan güzel başarı hikayeleri çıkarmamız lazım. Bakanlığın bakış açısı olabildiğince somut ve makul projeleri desteklemektir, hatta 'Bandırma Enerji Üssü' gibi kuruluşlarımızca ortak bir vizyon belirlenmiş alanlarda yapılacak çalışmaların, Türkiye'de KOBİ'lere, akademiye, girişimcilere fayda sağlaması için Bakanlık kaynaklarının harekete geçirilmesi de mümkündür."

"TÜRKİYE VE DÜNYA İÇİN ÖNEM TEŞKİL EDİYOR"

TÜBİTAK Başkan Yardımcısı ve MAM Başkan Vekili Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ise söz konusu protokolün Türkiye'de ve dünyada çok önem teşkil ettiğini belirterek, kamu ve özel sektörün bir arada olmasının öneminden bahsetti.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah Güç de faaliyet gösterdikleri bölgenin potansiyelinin farkında olduklarını belirterek, "Hidrojen konusunda çok çalışmalar gerçekleştirdik, üzerine çok kafa yorduk. Geldiğimiz noktada teknolojinin avantajları ve kuruluşlarımızın gerçekleştirdikleri Ar-Ge çalışmalarında ciddi ilerlemeler kat etmesiyle bu işi artık somut olarak konuşabilir hale geldik." ifadelerini kullandı.

ETİ MADEN BU YIL ÖNEMLİ TESİSLERİN TEMELİNİ ATACAK

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer de bu yıl hayata faaliyete alacakları bor karbür tesisi sayesinde önemli katma değerler sağlayacaklarını belirterek, bu sene "ferro bor tesisi" ile "cevher içerisindeki lityumun elde edilmesi için üretim tesisinin" temelini atacaklarını anlattı.

Çok önem verdikleri "sodyum bor hidrür üretiminin" yatırımı için çalışmalara başlayacaklarını aktaran Keleşer, "Hidrojen konusunda da borun çok büyük avantajları var ve bu avantajı kullanarak katma değeri yüksek, katı bor-hidrojen bileşiklerinin üretimine odaklanacağız. Bu konuda da Eti Maden elinden gelen desteği vererek bu iş birliğinin geliştirilmesine katkı sunacaktır." açıklamasında bulundu.

Aspilsan Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, bu protokolde bulunmanın kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Türkiye'de şirketlerin bu yönde bir girişiminin olması asıl itici gücü oluşturuyor. Hidrojen konusunda dünyada gelişmeler sürerken Türkiye'nin bu konuda çalışmalarını hızlandırması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE HİDROJEN KONUSUNDA ÖNEMLİ POTANSİYELE SAHİP"

Enerjisa Üretim Üst Yöneticisi (CEO) İhsan Erbil Bayçöl, hidrojen konusunda Türkiye'nin önemli bir potansiyel barındırdığını ve hızlı hareket edilerek bu konuda Türkiye'de öncü olunması gerektiğini bildirdi.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Enerji Yöneticisi Mehmet Volkan Duman, törende gerçekleştirdiği sunumda hibrit sistemler hakkında bilgi verdi. Duman, Türkiye'nin enerji dönüşüm sürecine ve ülke için ilk olacak yeni enerji sistemlerinin potansiyeline değindi.

Güney Marmara'nın hidrojen ekonomisini canlandırma girişimlerine en elverişli bölge olduğunu anlatan Duman, bölgenin Türkiye'nin en verimli yenilenebilir enerji santrallerini barındırdığını bildirdi.

Enerjisa Üretim Proses İzleme ve Ar-Ge Çalışmaları Müdür Yardımcısı Kahraman Çoban, Aspilsan Enerji İstanbul Ar-Ge Müdürü Dr. Emre Atay, TÜBİTAK MAM Kıdemli Başuzman Araştırmacı Doç. Dr. Fehmi Akgün ve Eti Maden Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanı Derya Maraşlıoğlu da törende sunum gerçekleştirdi.