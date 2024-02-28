Başkan Şahin: 2’nci Sanayi sitesi için kazmayı vuracağız

Onlarca işletmenin bulunduğu Sanayi Sitesinde esnafla buluşarak kendilerini dinlediklerini anlatan Başkan Şahin, yeni yapılacak olan 2. Sanayi Sitesi kurulması, Organize Sanayi Sitesi (OSB) kurulması hakkında bilgi verdi.

Başkan Şahin, "2. Sanayi Sitesi kamulaştırma süreci ile hazine bakanlığından bir arazi devraldık. İnşallah seçimlerden sonra kazmayı vuracağız. Çok talep var. Yine aynı şekilde Organize Sanayii Bölgemiz Cizre yolunda büyük bir hızla alt yapı çalışmaları devam edip, parselasyon yapılmış durumda inşallah onu da en kısa sürede hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Özellikle Mersin'de, Gaziantep'te ve dışarıda iş yapan hemşehrilerimizi buraya çekmek sureti ille istihdamı giderme yolunda çok önemli mesafe kaydedeceğimiz inanıyorum. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın recep Tayyip Erdoğan bizlere bu konuda çok büyük destek verdiler. Ben kendilerine şahsım ve Midyat halkımız adına kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.