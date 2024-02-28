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Giriş Tarihi: 28.2.2024 11:20 Son Güncelleme: 28.2.2024 11:36

Başkan Şahin: 2’nci Sanayi sitesi için kazmayı vuracağız

Mardin’in Midyat Belediye Başkanı ve aynı zamanda tekrar aday gösterilen Veysi Şahin, AK Parti Midyat İlçe Başkanı Atilla Yarış, parti yöneticileri birlikte ile Midyat Sınırlı Sorumlu Toplu İşyeri Kooperatifi ziyaret etti. Başkan Şahin, sadece seçim sürecinde değil her zaman esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek görüşlerini dinlediklerini ve sıkıntılara çözümler ürettiklerini söyledi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Başkan Şahin: 2’nci Sanayi sitesi için kazmayı vuracağız

Onlarca işletmenin bulunduğu Sanayi Sitesinde esnafla buluşarak kendilerini dinlediklerini anlatan Başkan Şahin, yeni yapılacak olan 2. Sanayi Sitesi kurulması, Organize Sanayi Sitesi (OSB) kurulması hakkında bilgi verdi.

Başkan Şahin, "2. Sanayi Sitesi kamulaştırma süreci ile hazine bakanlığından bir arazi devraldık. İnşallah seçimlerden sonra kazmayı vuracağız. Çok talep var. Yine aynı şekilde Organize Sanayii Bölgemiz Cizre yolunda büyük bir hızla alt yapı çalışmaları devam edip, parselasyon yapılmış durumda inşallah onu da en kısa sürede hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Özellikle Mersin'de, Gaziantep'te ve dışarıda iş yapan hemşehrilerimizi buraya çekmek sureti ille istihdamı giderme yolunda çok önemli mesafe kaydedeceğimiz inanıyorum. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın recep Tayyip Erdoğan bizlere bu konuda çok büyük destek verdiler. Ben kendilerine şahsım ve Midyat halkımız adına kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

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Başkan Şahin: 2’nci Sanayi sitesi için kazmayı vuracağız
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