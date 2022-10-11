Batı gazında kritik roller üstlenebiliriz

ENERJİve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin komşu ülkelerdeki doğalgazın Batı'daki pazarlara ulaştırılmasında kritik rol üstlenebileceğini belirterek, "Son zamanlarda pek çok Güneydoğu Avrupa ülkesi gaz taleplerini karşılayabilmek için ülkemizle yoğun temaslarda bulunmaktadır" dedi. 4. Türk-Alman Enerji Forumu'nda konuşan Bakan Dönmez, dünya genelinde Rusya- Ukrayna savaşı ve artan küresel enflasyon nedeniyle zorlu bir enerji kriziyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Tüm politika yapıcıların enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik hedefler belirlediklerini söyleyen Enerji Bakanı Dönmez, enerji arz güvenliğinde yedekli bir enerji sistemi tasarlanmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.