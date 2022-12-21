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Giriş Tarihi: 21.12.2022 14:35 Son Güncelleme: 21.12.2022 15:09

Bölgenin en büyük köprüsü Bitlis Çayı Viyadüğü açılışa hazır

Bitlis-Diyarbakır karayolu üzerinde bulunan ve 'Bitlis Çayı Viyadüğü' olarak adlandırılan bölgenin en büyük köprüsü yarın düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine açılacak.

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Bölgenin en büyük köprüsü Bitlis Çayı Viyadüğü açılışa hazır

Türkiye'de Osman Gazi Köprüsünden sonra itme sürme tekniğini ile yapılan, ayak yüksekliği 54 ve ayaklar arasındaki açıklığı 90 metre olan viyadük, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da bizzat katılımı ile ulaşıma açılacak.

Her yıl kış aylarında heyelan nedeniyle geçişi zor olan bölgede inşa edilen çelik köprü bölgede ilk olurken, Türkiye'de ise nadir uygulanan projelerden biri oldu. Bitlis Çayı Viyadüğünün bir kilometre olup iki kenar ayak ve 10 orta ayak olmak üzere çelik konstrüksiyon olup 14 bin 700 ton ağırlığa sahip.

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Bölgenin en büyük köprüsü Bitlis Çayı Viyadüğü açılışa hazır
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