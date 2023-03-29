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Giriş Tarihi: 29.3.2023 18:20

Borsa günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,74 değer kazanarak günü 4.943,18 puandan tamamladı.

AA
Borsa günü yükselişle kapattı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 131,73 puan artarken, toplam işlem hacmi 56,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,81 ve holding endeksi yüzde 2,81 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,16 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren ise yüzde 2,68 ile elektrik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalmasıyla risk iştahının arttığını belirtti.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, ekonomik güven endeksi, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme, Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.750 puanın destek, 5.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Borsa günü yükselişle kapattı
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