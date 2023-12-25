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Giriş Tarihi: 25.12.2023 16:51 Son Güncelleme: 25.12.2023 16:51

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 10 mütercim tercüman alacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca iletişim faaliyetlerinde, tanıtma, basın, enformasyon, kamu diplomasisi ve özellikle tercüme hizmetlerinde çalıştırılmak üzere sözleşmeli personel alınacak.

AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 10 mütercim tercüman alacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, iletişim faaliyetlerinde, tanıtma, basın, enformasyon, kamu diplomasisi ve özellikle tercüme hizmetlerinde çalıştırılmak üzere sözleşmeli personel alımı, merkez teşkilatında boş bulunan, Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 4/B Maddesi kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarına "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" çerçevesinde yapılacak.

Başkanlıkça yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre; 4'ü İngilizce, diğerleri Fransızca, İspanyolca, Arapça, Bulgarca, Ermenice ve İbranice dillerinde toplam 10 mütercim tercüman istihdam edilecek.

Adaylarda aranan şartlara ilişkin ilan bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 10 mütercim tercüman alacak
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