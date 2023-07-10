DAP’tan Çeşme’ye 200 milyon euroluk yatırım: 2 ayda 8 bin ön talep

İlk olarak Bornova'da DAP İzmir projesini hayata geçiren DAP Yapı, şimdi de 200 milyon euro değere sahip DAP Çeşme projesine başladı. Yalı ve yalı daireleri konseptine sahip projede, 8 bin ön talep alındı, satışlar başlıyor. DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "İstanbul Boğazı ile özdeşleşen yalı konseptini Ege'nin maviliklerine taşımış olduk" dedi. Proje için de yıllardır hazırlık yaptıklarını söyleyen Ziya Yılmaz, "Çeşme'ye yakışan, her detayı nakış nakış işlenmiş Akdeniz çanağının en nitelikli projelerinden birini hayata geçirmeyi hedefledik. Projenin tasarımında Akdeniz mimarisinin çizgilerinden esinlendik. Bölgenin tarihi dokusu, kültürel zenginliği ve Akdeniz sahillerinin Avrupai lüks deneyimini, Çeşme'nin doğasıyla buluşturduk" diye konuştu. DAP Çeşme'de üç cepheden denizi gören yalıların yanı sıra 1+1, 2+1 ve 3+1'den oluşan ve tamamı deniz manzarasına sahip yalı daireleri olmak üzere toplam 93 birim yer alıyor. 4+1'den 6+1'e kadar farklı seçeneklerin yer aldığı projede, teslimlerin ise 24 ayda yapılması hedefleniyor. Proje, Çeşme Marina'ya 2, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 6, Medicana Hastanesi'ne 8, Alaçatı Çarşısı'na 12 ve Port Alaçatı Marina'ya ise 16 kilometre yakınlıkta konumlanıyor.DAP Çeşme, şirketin İzmir'deki ikinci projesi olma özelliğini taşıyor. Ziya Yılmaz, İzmir'de yatırımlarına devam edeceklerini belirterek, üçüncü projelerinin DAP Mavişehir olacağını ve yakın zamanda hayata geçeceğini söyledi. DAP Yapı, İzmir yatırımlarının yanı sıra İstanbul yatırımlarına da devam ediyor. Şu anda İstanbul'da Pendik projesi için çalışmalar devam ediyor.PROJENİN mimarı Gökhan Avcıoğlu ise DAP Çeşme projesiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "DAP Çeşme, yeşillerle donatılmış, yaşayanlara dört mevsim, 12 ay boyunca konforlu ve özel yaşam keyfi sunuyor. Proje, sahip olduğu farklı özelliklerdeki yapı tipolojisi içinde, Ege Bölgesi'nin yerel mimari ve tasarım geleneklerinden esinlenen bir proje. Sahip olduğu teraslar, avlular ve havuzlar; konumlandırıldığı özel açıyla dış hayatla teması güçlendirirken, Ege ve Çeşme'nin eşsiz doğasını içine alan kucaklayıcı bir dile sahip."