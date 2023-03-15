DASK prim artışını yenilemeyen teminatın yarısını alabilecek

11 İLDEKİ DASK ORANLARI

Osman Tüken, 6 Şubat'ta büyük depremlerin yaşandığı 11 ildeki zorunlu deprem sigortası verisinin çok düşük oranlarda olduğunu belirterek, rakamları şöyle paylaştı:

"Hatay'da 315 bin konutun 123 bin 441'i (Yüzde 39.2), Adıyaman'da 89 bin konutun 38 bin 657'si (Yüzde 43.4), Kahramanmaraş'ta 210 bin konuttan 109 bin 445'i (Yüzde 52.1), Gaziantep'te 339 bin konuttan 213 bin 729'u (Yüzde 63), Şanlıurfa'da 198 bin konuttan 102 bin 204'ü (Yüzde 51.6), Osmaniye'de 101 konuttan 43 bin 155'i (Yüzde 42.7), Kilis'te 25 bin konuttan 14 bin 623'ü (Yüzde 58.5), Malatya'da 188 bin konuttan 96 bin 646'sı (Yüzde 51.4), Elazığ'da 135 bin konuttan 87 bin 72'si (Yüzde 64.5), Diyarbakır'da 231 bin konuttan 78 bin 774'ü (Yüzde 34.1), Adana'da 479 bin konuttan 222 bin 233'ü (Yüzde 46.4)."

DEPREMİN VURDUĞU İLLERDE HASSASİYET YÜKSEK

Depremin daha önce yaşandığı illerde deprem sigortasına hassasiyetin diğer illere göre yüksek olduğunu belirten Osman Tüken, bölgesel olarak ise Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki sigortalılık oranının Ege, Marmara ve Akdeniz'e göre düşük olduğunu kaydetti. Tüken, depremin yaşandığı İzmir'de yüzde 62,6, Yalova'da yüzde 87, Düzce'de yüzde 89,7, Bolu'da yüzde 90,5, Sakarya'da yüzde 82,7, Bingöl'de yüzde 83, Van'da yüzde 76,2, Erzincan'da yüzde 66,3 olarak oranların sıralandığını kaydetti.

İSTANBUL'DA ORAN YÜZDE 64,9

Özellikle kamuoyunda çokça konuşulan İstanbul depremi beklentisi nedeniyle deprem sigortası bilincinin de yüksek olduğuna dikkat çeken Tüken, İstanbul'da toplam 4 milyon 153 bin konuttan yüzde 64,9 oranındaki 2 milyon 693 bin 890'ının zorunlu deprem sigortası olduğunu dile getirdi.

TAHMİNİ HASAR BÜTÇESİ 5 MİLYAR DOLAR

Deprem bölgesinde finans ve sigorta kuruluşları ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK), öngördüğü tahmini ödeme bütçesi hakkında bilgi veren Tüken, "Bölgenin sigortalılık oranına göre DASK'ın ödeyeceği miktar 20 milyar TL civarında. Sigortalı hasar hususunda toplamda işyerleri, finansal ve kar kayıpları, hayat sigortaları gibi birçok etken var. Tamamını baz aldığımızda muhtemelen 80-100 milyar TL, yani 4,5- 5 milyar dolar civarında sigortalı hasar öngörülüyor. Bir de sigortalı olmayan büyük hasar söz konusu" dedi.