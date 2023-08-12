Deprem için 1 trilyon lira harcanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Deprem felaketinden 11 ilimiz ve 14 milyondan fazla insanımız doğrudan etkilendi. Bu yıl sadece merkezi yönetim bütçemizde, deprem harcamalarımız hesaplarımıza göre 762 milyar TL olacak. Yerel yönetimler, İş Kur, SGK gibi kurumlarımızı da dahil edersek 1 trilyon liraya yakın kaynağın bu sene depreme harcanacağını ifade edebilirim. Bu en gelişmiş ülke için bile büyük bir maliyet ama inşallah hep birlikte ülke olarak, millet olarak bu yükü omuzlayacağız" dedi. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Yılmaz "Gaziantep genelinde 19 bin konutumuzun ihalesi yapılmış durumda. İnşallah bunları hızlı şekilde tamamlamayı hedefliyoruz. Ekim ayı itibariyle Nurdağı ve İslahiye'de belli konutlar bitmiş ve hak sahiplerine teslim edilmiş olacak" dedi.Cevdet Yılmaz, TOKİ'nin örnek dairesini gezdiklerini, buralarda en son deprem yönetmeliklerine uygun, iyi teknolojilerle evler, konutlar inşa edildiğini belirterek, "Bu bölgelerimiz inşallah çalışmalar tamamlandığında Türkiye'nin en güvenli yerleri arasında yer alacaktır" diye konuştu. Deprem felaketinin ardından yerinde dönüşüme ilişkin düzenleme yaptıklarını hatırlatan Yılmaz, bu uygulamanın yerel ekonomiye katkı sağlayacağına dikkat çekti.KONUT ve altyapının yanı sıra sosyal ve ekonomik hayatın canlandırılmasıyla ilgili de çalışmalar yaptıklarını söyleyen Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü: "TOKİ'yi tebrik ediyorum. TOKİ'nin 133 bin konutu vardı ve can kaybı yaşanmadı. Tünel kalıp teknolojisiyle yapılacak yeni konutlarda vatandaşlarımız güvenli şekilde yaşayacaklar. Cumhurbaşkanımız da bu konuda çok hassas, bu çerçevede 3-4 katı geçmeyecek şekilde konutlar inşa ediliyor. Önümüzdeki 1-2 yıl bu yoğun çaba devam edecek ve bitirdiğimizde bölgelerimiz çok farklı konuma ulaşmış olacak. Kentsel dönüşümü hızlı yapmak gerekiyor. Riskli alanlarda kentsel dönüşümü afetten önce yapmamız ekonomik olarak düşük maliyetle gerçekleşiyor. Kentsel dönüşümü desteklemeye devam edeceğiz."