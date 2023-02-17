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Giriş Tarihi: 17.2.2023 10:08 Son Güncelleme: 17.2.2023 10:09

Depremzedeler, elektrik ve doğal gazda yeni abonelik için OHAL süresince güvence bedeli ödemeyecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından "Afet bölgesinde yaşayan ve depremden etkilenen vatandaşlarımız ister deprem bölgesinde ikametini sürdürsün, ister başka bir şehirde ikamet etmeye başlasın elektrik ve doğal gaz için yeni abonelik yaptırırken OHAL süresi boyunca güvence bedeli ödemeyecek." ifadeleri belirtildi.

AA
Depremzedeler, elektrik ve doğal gazda yeni abonelik için OHAL süresince güvence bedeli ödemeyecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların, afet bölgesinde ikamet edip etmemesine bakılmaksızın elektrik ve doğal gaz için yeni abonelik yaptırırken olağanüstü hal (OHAL) süresi boyunca güvence bedeli ödemeyeceğini bildirdi.

EPDK'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu dün yaptığı toplantıda deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik önemli bir karar aldı. Alınan kararla afet bölgesinde yaşayan ve depremden etkilenen vatandaşlarımız ister deprem bölgesinde ikametini sürdürsün, ister başka bir şehirde ikamet etmeye başlasın elektrik ve doğal gaz için yeni abonelik yaptırırken OHAL süresi boyunca güvence bedeli ödemeyecek."

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Depremzedeler, elektrik ve doğal gazda yeni abonelik için OHAL süresince güvence bedeli ödemeyecek
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