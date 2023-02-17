Depremzedeye enerji aboneliğinde kolaylık

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) depremzedelerden elektrik ve doğal gaz için yeni abonelik yaptırırken, olağanüstü hal süresi boyunca güvence bedeli alınmayacağını açıkladı. Açıklamada, "Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu yaptığı toplantıda deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik önemli bir karar aldı. Alınan kararla afet bölgesinde yaşayan ve depremden etkilenen vatandaşlarımız ister deprem bölgesinde ikametini sürdürsün, ister başka bir şehirde ikamet etmeye başlasın, elektrik ve doğal gaz için yeni abonelik yaptırırken OHAL süresi boyunca güvence bedeli ödemeyecek" denildi. Evi depremde yıkılan veya ağır hasar gören vatandaşların şimdi yeni abonelik başvurusunda bulunması gerekirken, 3 ay boyunca kendilerinden güvence bedeli alınmayacak. Doğalgaz aboneliğinde güvence bedeli 1.430 TL olarak uygulanırken, elektrik aboneliğinde ise yaklaşık 85 TL uygulanıyor.