Dış açık ocakta % 56.4 azaldı

PARA politikasındaki normalleşme adımları, enflasyonla mücadeledeki kararlılık ve dengeli büyüme kompozisyonu politikaları doğrultusunda atılan adımlarla, dış ticaret açığındaki düşüş devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre, bu yılın ocak ayında dış ticaret açığı, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 56.4 azalarak 14 milyar 290 milyon dolardan, 6 milyar 227 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 57.5'ten 76.2'ye çıktı. 2023'ün mayıs ayında 122.2 milyar dolar olan yıllık açık, 2024'ün ocak ayında 97.8 milyar dolara geriledi. Böylece dış ticaret açığında yıllık bazda düşüş süreci 6 aya çıktı.