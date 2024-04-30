Dış açıkta 8 ay kesintisiz düşüş

Ekonomi yönetiminin dengeli büyüme hedefi doğrultusunda attığı adımlar meyvelerini vermeye devam ediyor. Dış ticaret açığında yıllık bazda düşüş art arda 8 aya çıktı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, martta dış ticaret açığı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.4 azalarak 7.3 milyar dolara indi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 73.8'den 75.5'e çıktı. İlk çeyrekte ise dış ticaret açığı yüzde 41.5 azalarak 34.8 milyar dolardan 20.3 milyar dolara indi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 63.8'den 75.8'e yükseldi. İlk çeyrekte ihracat yüzde 3.6 artarak 63.6 milyar dolara çıkarken, ithalat yüzde 12.8 azalarak 83.9 milyar dolara geriledi.