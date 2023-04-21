Doğalgazın mimarı Berat Albayrak

Karadeniz Doğalgazı'nın karaya çıkarılması töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür ederken, siyasetçiler, gazeteciler ve vatandaşlar da Milli Enerji ve Maden Politikası'nın mimarı Albayrak'ı unutmadı. Devlet Eski Bakanı Masum Türker, "Bugün bu konuştuklarımızı mimarı Berat Albayrak'tır. Albayrak bu konulara girmeseydi, bugün bunları konuşacak olamazdık" dedi.Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ise, "Sayın başkanımızın ortaya koyduğu siyasi irade ve Sayın Berat Albayrak ve diğer bakanlarımız ve kurumlarımızın büyük gayretiyle 2017'de bugüne tarih yazıldığını görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Erdem Kertişçi de, "Gemilerin alınma sürecinde içeriden ve dışarıdan onlarca tehdide boyun eğmeyen, ne olursa olsun doğalgaz aramasını yapacağım diyen Berat Albayrak'a sonsuz teşekkürler" diye konuştu.Cevat Olçok, "Berat Albayrak'ın gayretleri, çalışmalarını ve emeklerini unutmadık... Çok çalıştı ve başardı..." yorumunda bulunurken, İbrahim Beşinci, "2017'de Berat Albayrak'ın temelini attığı Karadeniz gazı, milletimizin huzurunda çıkarıldı" tespitinde bulundu.Yavuz Selim Kurt, "Allah u Teâla başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bakanlarımız Berat Bey, Fatih Bey ve işçisinden mühendisine tüm emeği geçenlerden razı olsun" paylamışında bulunurken, gazeteci Serdar Arseven, "Böyle bir günde Sayın Berat Albayrak'ı unutmak vefasızlık olur" dedi.Gazeteci Osman Diyadin, "Cin Ali! O dediğin damat( Berat Albayrak) işte böyle tarih yazdı!", gazeteci Sevil Nuriyeva İsmayılov, "Berat Albayrak teşekkürü hak ediyor. Israrla doğalgaz arayalım dedi ve haklı çıktı" vurgusu yaptı. Yuşa Övenç, "Kim ne derse desin bugün Türkiye'de yerli doğalgazı kullanabiliyorsak bunun mimarı öncelikle Erdoğan sonrasında Berat Albayrak'tır" paylaşımında bulundu.