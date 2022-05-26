Durgunluk panığı pıyasaları sallıyor

Ekonomideki görünüme ilişkin karamsarlığın arttığı ve durgunluk riskinin tahmin edilenden daha erken geleceği endişeleri küresel borsalarındaki düşüşü derinleştiriyor. ABD'de düşen hisse senedi fiyatları, bu yıl hane halkı yatırımlarının şimdiden 5 ila 8 trilyon dolar arasında erimesine neden oldu.ABD borsaları kurulduğundan bu yana yaşanan 11 büyük kaybın tamamı çift haneli oldu. Savaş veya ekonomik çalkantı sırasında meydana gelen bu düşüşlerden birinin içinde olabiliriz. Yıl bugün sona erecek olsa, 2022, Büyük Buhran'dan hemen önce ABD borsası için yedinci en kötü takvim yılı getirisi olacak. ABD endekslerinde yüzde 12-28 arasında bir erime var. Avrupa'da da durum farklı değil Almanya ve Fransa'da düşüş oranları yüzde 12 düzeyinde aynı paralelde ilerliyor.The Wall Street Journal tarafından nisanda yapılan bir ankete katılan ekonomistler, gelecek yıl için bir resesyon olasılığını ortalama yüzde 28 olarak belirledi. Nitekim dün açıklanan verilere göre ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 1.5 küçüldü. Ancak piyasa bu rakam üzerine Fed'in adımlarının şiddetini azaltacağı beklentisiyle yükseldi. National Association for Business Economics tarafından mayıs ayında yapılan bir ankete göre, ortalama beklenti ABD'nin dördüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 1.8'e yavaşlayacağı yönünde. Ankete katılanların yarısından fazlası, önümüzdeki 12 ay içinde bir durgunluk yaşanması olasılığının yüzde 25'ten fazla olduğunu belirtti.PİYASADAKİdüşme eğiliminin devam edeceğini düşünenlerin aksine tam tersini iddia edenler de var. Bireysel yatırımcıların çıkışlara yöneldiğini belirten Evercore ISI, S&P 500 yılsonu hedefini 4.800 yani yüzde 22'nin üzerinde bir sıçrama olarak belirlemiş. Firmanın iddiasına göre pazar kayıplarının çoğu, Big Tech'e aşırı maruz kalan bireysel yatırımcılarda.