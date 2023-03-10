Elektrik üreticisine muafiyet

AFET bölgesi ilan edilen illerde elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, bazı hizmetlere ilişkin yükümlülüklerinden muaf tutulacak. Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği hükümleri uyarınca primer frekans kontrolü ve sekonder frekans kontrolü hizmetine katılmakla yükümlü olan üretim tesislerinin söz konusu hizmetlere ilişkin yükümlülüklerinden 6 Şubat 2023 ve 7 Şubat 2023 tarihleri için muaf tutulması kararlaştırıldı. Üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin söz konusu şehirlerde işletmede olan ve Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği hükümleri uyarınca reaktif güç destek hizmetine katılmakla yükümlü olan üretim tesisleri de söz konusu hizmete ilişkin yükümlülüklerinden Şubat 2023 dönemi boyunca muaf olacak.ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 il ile Sivas'ın Gürün ilçesindeki satış, ön izin, irtifak hakkı, kullanma izni, kira bedelleri ve hasılat payları ile ecrimisil borçlarının ertelenmesine ilişkin düzenleme yapıldı. Buna göre, vadesi 6 Şubat ile 8 Mayıs döneminde olanların ödeme süreleri 3 ay süreyle ertelenecek, erteleme süresi sonunda da 3 taksit halinde tahsil edilip herhangi bir gecikme zammı veya faiz uygulanmayacak.