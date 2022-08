En büyük hedefimiz ilk 10’a girmek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geride kalan 20 yılda eğitimden sağlığa, güvenlikten ulaştırmaya, enerjiden sanayiye, tarımdan spora her alanda kazandırdıkları altyapının bugün karşılarına çıkan tarihi fırsatı değerlendirebilmek için olduğunu söyledi. Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödül Töreni'nde konuşan Erdoğan, "Önümüzde öyle büyük hedef var ki hiçbir bireysel siyasi, ideolojik, sosyal, ekonomik çıkar kaygısı bunun önüne geçemez. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmaktan, Türk milletini muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmaktan daha büyük bir ideal, daha büyük bir ülkü, daha büyük bir onur olabilir mi? Bizim mücadelemizin tek gayesi işte budur" dedi.Küresel ekonomideki dengesizliklerin Türkiye'ye olan etkilerinin farkında olunduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her ne kadar birileri felaket tellallığı yaparak milletimizin moralini bozmaya çalışsa da Türkiye, küresel ekonomik krizi fırsata çevirme konusunda en başarılı ülkedir. Enflasyon diye, faiz diye, kur diye sorunlarımız yok mu? Elbette var. Ama elimizdeki imkânlar ve önümüzdeki fırsatlar öylesine büyük ki sadece bunlara takılıp kalırsak ülkemize yazık ederiz" ifadelerini kullandı.Türkiye ve ekonomisiyle ilgili "sözde" değerlendirme yapanların tespitlerinden ziyade temennilerini dile getirmelerinin gerideki asıl niyetlerini gösterdiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "Şimdi birileri diyor ki 'Türkiye'de üretim bitti, işçisinden çiftçisine herkes perişan.' Peki gerçek öyle mi? Tarımda, hem çok iyi rekolte elde ettiğimiz hem de verdiğimiz alım fiyatlarıyla üreticilerin yüzünü güldürdüğümüz bir dönem yaşıyoruz.Turizmde, salgın döneminin kayıplarını telafi etmenin ötesinde kazançlar sağlayacak derecede başarılı bir sezon geçiriyoruz. Enerjide, Avrupa'nın adeta mide krampları geçirdiği bir kışa biz gayet rahat şekilde hazırlanıyoruz. Sanayide, ülkemizin her yerinde fabrikalar harıl harıl çalışıyor. Dış ticarette, ihracatta her ay rekor üstüne rekor kırıyoruz. İstihdamda 31 milyona yaklaşan çalışan sayısıyla tüm tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmış durumdayız. Hangi alanda ülkemizi Avrupa'yla, dünyayla karşılaştırırsanız karşılaştırın terazinin bizim bulunduğumuz kefesi ağır basıyor."Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası müteahhitlik hizmetlerinden aldığı payı ilk etapta yüzde 10'a yani 75 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. dedi. Erdoğan, "Vergi konusuyla ilgili olarak da Hazine ve Maliye Bakanımız hiç gecikmeden süratle adım atım atıp çözmeli" dedi.Küresel sektör dergisi Engineering News Record tarafından açıklanan "dünyanın en büyük uluslararası müteahhitlik firması listesi"nde Türkiye ilk 3 içinde temsil ediliyor. İşte törende ödül alan firmalar: Rönesans, Limak, Antyapı, Yapı Merkezi, Enka, Tekfen, Onur Taahhüt, Tav -Tepe -Akfen, Nurol, Esta, Gülermak, Aslan Yapı, Sembol, Kuzu, Kolin, Yüksel, Eser Taahhüt, IC İçtaş, Çalık Enerji, İlk, Gap, Polat Yol, Alarko, Dekinsan, Gürbağ, Tepe, Makyol, Metag, Üstay, Yenigün, Summa, Gama, Nata, Cengiz, Mbd, Feka, İris, Smk, Stfa, Doğuş, Mapa, Ad Konut, AE Arma-Elektropanç, Anel, Kur, Özkar, Zafer, Özgün Yapı (Bayburt Grup), Nky, Temelsu, Tekfen Mühendislik, Su-yapı, Yüksel Proje, Proyapı.Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yurt dışı müteahhitlik sektörünün yıllık proje tutarının 30 milyar dolar seviyelerini geçeceğini belirtirken, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren ise, "Ukrayna'nın tahrip olan altyapısının yeniden inşası amacıyla imzalanan mutabakat zaptı kapsamında müşavirlik firmalarımızla birlikte aktif rol üstlenmeye hazırız" dedi.