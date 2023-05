Erzurum Şehir Hastanesi komşu ülkelerin de "sağlık üssü" oldu

"ANKETLERDE YÜZDE 95 MEMNUNİYET VAR"

Tör, şehir hastanelerinin sağlıkta çığır açtığını vurgulayarak, hastane odalarının otel konseptinde olduğuna işaret etti.

Şehir hastanesine, eski Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesini de katarak büyüttüklerini hatırlatan Tör, "Son dönemlerde yaptığımız anketlerde yüzde 95 hasta memnuniyetimiz var. Bu da bizi gayet mutlu ediyor." dedi.

Komşu ülkelerden hastaların kalp damar cerrahisi, fizik tedavi, robotik cerrahi almak ya da kendi ülkelerinde alamadıkları sağlık hizmetine erişebilmek için hastanelerine geldiğini anlatan Tör, "Özellikle Gürcistan ve Rusya'dan heyetler gelip hastanemizde geziler yaptılar. Bilgi alışverişinde bulundular, iletişimlerimiz var. Düzenli olarak özellikle Rusya ve Ukrayna'dan da hastalarımız var. Şehir hastanesinde verilen bu hizmetler hem kent için hem de sağlık turizmi için çok önemli. Biz A1 grubunda bir hastaneyiz. Yani en iyi hizmeti veren hastaneler kategorisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Van'dan Erzurum'a eşinin tedavisi için gelen Sadullah İşler, geçmiş yıllarda aynı hizmeti almanın mümkün olmadığını, sağlıkta yapılan yatırımların vatandaşın hayatını kolaylaştırdığını anlattı.

Yıllar önce hastaneye gelmeye çekindiklerini söyleyen İşler, "Eskiyle şimdikini kıyaslarsan arasında dağlar kadar fark var. İnsanlar hastaneye gelmekten nefret ediyordu. Hastanede kuyruğun bir ucu vardı diğer ucu yoktu. Rahatlıkla gidip derdini söyleyemiyordun. İnsanı insan yerine koymuyorlardı. Allah devletimizden razı olsun." diye konuştu.

Vatandaşlardan Tacettin Has da Erzurum'un sağlık alanında önemli hizmetlerde bulunduğunu ifade etti.

Şeker hastası olan Selma Has ise geçmiş yıllarda hastanelerde yaşanan çileyi çok yakından bildiğini ve tedavi olamadıkları günleri unutamadığını dile getirdi.

Hastaneye her geldiklerinde bütün çalışanların kendilerini güler yüzle karşıladığını aktaran Has, "Her şey tertemiz, çok güzel." dedi.