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Giriş Tarihi: 14.1.2023 11:32

Eskişehir'de "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kura çekimleri tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 250 bin Sosyal Konut Kampanyası kapsamında Eskişehir'in ilçelerinde inşa edilecek 511 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.

AA
Eskişehir’de İlk Evim İlk İş Yerim projesi kura çekimleri tamamlandı

Kura çekimi, 1193 başvuru arasından konut hak sahiplerini belirlemek amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yetkililerince Porsuk Spor Salonu'nda yapıldı.

Seyitgazi ilçesinde 88, Günyüzü'nde 120, Mahmudiye'de 98, Sarıcakaya 63 ve Mihalıççık'ta 142 olmak üzere 511 konutun hak sahipleri kura sonucu belli oldu.

Kura çekimini Seyitgazi ilçesinde inşa edilecek olan konutlar için takip eden Turan Özden, AA muhabirine, heyecanla sonuçları beklediklerini söyledi.

Kiracı olduklarını belirten Özden, "Olursa olur, olmasa da yapacak bir şey yok. Çıkarsa mutlu olacağız. Herkese hayırlı olsun." dedi.

Eskişehir kent merkezinde inşa edilecek 1800 konut için kura çekimi dün gerçekleştirilmişti.

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Eskişehir'de "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kura çekimleri tamamlandı
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