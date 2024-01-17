Evlenecek gençlere 2 yılı ödemesiz 150 bin TL

Aileve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin, "Bakanlık olarak başvuru sürecine dair arka plan çalışmalarını ve hazırlıklarını tamamladık" dedi. Göktaş, fonun kendi işini kurmak isteyen gençlere de can suyu olacağını ifade etti. Göktaş, fonun usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yönetmelik hazırlıklarının sürdüğünü aktardı.Programın detaylarını anlatan Göktaş, "Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Bu fonla Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız. Gençlerimizi, evlilik süreçlerinde destekleyeceğiz" dedi. Kendi işini kurmak isteyen gençlerin girişimlerine ve projelerine destek olacaklarını ifade eden Göktaş, "Fonun ilk uygulamasını deprem bölgesinden başlatacağız. İlerleyen süreçte ise bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız" dedi. Sosyal yardımlardan faydalananların yüzde 82'sinin çalışamayacak durumda olan vatandaşların oluşturduğuna dikkati çeken Göktaş, "Yardım talepleri 4 dakikada sistem üzerinden bize ulaşıyor. Daha önce bu süre 30 günü buluyordu" dedi.