FATF kara listesine alınmamız söz konusu değil

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ülkemize yönelik bir kara para soruşturması açılması ya da ülkemizin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) kara listesine alınması kesinlikle söz konusu değildir" dedi. Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm birimlerimizle, kara para aklayıcılarına, terörizmi finanse edenlere ve her türlü suç örgütlerine karşı mücadelemiz, dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla devam etmektedir. Öncelikle bugüne kadar yürürlüğe konulan varlık barışı düzenlemeleri, net hata ve noksan konusunda FATF tarafından ülkemize yönelik olarak yapılmış herhangi bir eleştiri bulunmamaktadır. FATF tarafından Ekim 2022'de yayımlanan basın bildirisinde ülkemizin konu ile ilgili ilave ve olumlu adımlar attığı açıkça kabul edilmiştir" diye konuştu. Bakan Nebati yine sosyal medya hesabından Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün Borsa İstanbul'da halka arz yoluyla altına dayalı sertifika ihraç edeceğini belirtti. Nebati, "Darphane sertifikasına yatırım yapan tasarruf sahipleri altınlarını fiziki olarak da teslim alabilecek. Böylece vatandaşlarımızın tasarruf seçenekleri genişleyeceği gibi Hazine'nin altın rezervlerinin üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı yeni yatırımlar için fonlaması da sağlanacak. Bu yeni tasarruf aracı ayrıca, ulusal paramız Türk Lirası'nın değerinin korunmasına da yardımcı olacak" değerlendirmesinde bulundu.