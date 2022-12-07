Fiyat İstikrarı Komitesi’nin ardından açıklama: Dar gelirli ve sabit ücretliler için ’ilave adım’ mesajı

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin 7. toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında Komite üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı toplantı sonrası yazılı açıklama yaptı:

"Öngörüldüğü üzere Ekim ayında tepe noktasına ulaşan yıllık enflasyon, küresel gelişmeler ve aldığımız tedbirler sayesinde Kasım ayından itibaren düşüş eğilimine girmiştir. Piyasadaki enflasyon beklentilerinin son dönemdeki aşağı yönlü seyri, enflasyondaki ataletin zayıfladığına işaret etmektedir. Beklentilerdeki bu iyileşmenin de etkisiyle yıllık enflasyondaki düşüş, Aralık ayından itibaren daha da belirginleşecektir.

DAR GELİRLİ VE SABİT ÜCRETLİLER İÇİN İLAVE ADIM MESAJI

Komitede, girdi maliyetlerinin yanı sıra gıda fiyatlarındaki görünüm de detaylı olarak ele alınmıştır. Ayrıca, öncelikle dar gelirli ve sabit ücretliler olmak üzere vatandaşlarımızın alım gücünü artıracak ilave adımlar kapsamlı olarak değerlendirilmiştir.