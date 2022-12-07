Fiyat İstikrarı Komitesi’nin ardından açıklama: Dar gelirli ve sabit ücretliler için ’ilave adım’ mesajı

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin 7. toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında Komite üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı toplantı sonrası yazılı açıklama yaptı:
"Öngörüldüğü üzere Ekim ayında tepe noktasına ulaşan yıllık enflasyon, küresel gelişmeler ve aldığımız tedbirler sayesinde Kasım ayından itibaren düşüş eğilimine girmiştir. Piyasadaki enflasyon beklentilerinin son dönemdeki aşağı yönlü seyri, enflasyondaki ataletin zayıfladığına işaret etmektedir. Beklentilerdeki bu iyileşmenin de etkisiyle yıllık enflasyondaki düşüş, Aralık ayından itibaren daha da belirginleşecektir.
DAR GELİRLİ VE SABİT ÜCRETLİLER İÇİN İLAVE ADIM MESAJI
Komitede, girdi maliyetlerinin yanı sıra gıda fiyatlarındaki görünüm de detaylı olarak ele alınmıştır. Ayrıca, öncelikle dar gelirli ve sabit ücretliler olmak üzere vatandaşlarımızın alım gücünü artıracak ilave adımlar kapsamlı olarak değerlendirilmiştir.
Komitede, kalıcı fiyat istikrarı ve dengeli büyümenin devamı için ihtiyatlı maliye politikalarının yanı sıra selektif kredi uygulamasının sürdürülmesinin önemi ele alınmıştır.
FİYAT TAKİP SİSTEMİ VURGUSU
Fiyat İstikrarı Komitesi'nde daha önce alınan karar çerçevesinde fiyatların şeffaf bir şekilde izlenmesi amacıyla hayata geçirilmesi planlanan fiyat takip sisteminde yasal altyapı çalışmaları tamamlanmış olup uygulamanın kısa sürede devreye girmesi için teknik çalışmalar hızlandırılacaktır.
Önümüzdeki süreçte Komite tüm paydaşlarla koordinasyon içerisinde çalışmalarına devam edecektir."
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de sosyal medya hesabından, "Fiyat İstikrarı Komitesi'nin yedinci toplantısını gerçekleştirdik. Komite'de daha önce değerlendirdiğimiz üzere Kasım ayında tepe noktasından gerileyen yıllık enflasyonun, beklentilerdeki iyileşme ile birlikte önümüzdeki dönemde daha da gerileyeceğini öngörüyoruz. Ayrıca, ihtiyatlı maliye politikalarının yanı sıra selektif kredi uygulamalarının sürdürülmesinin önemini vurguladık." dedi.
Fiyat İstikrarı Komitesi'nin yedinci toplantısını gerçekleştirdik.— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) December 6, 2022
Komite'de daha önce değerlendirdiğimiz üzere Kasım ayında tepe noktasından gerileyen yıllık enflasyonun, beklentilerdeki iyileşme ile birlikte önümüzdeki dönemde daha da gerileyeceğini öngörüyoruz. pic.twitter.com/4HMd3P1bUy